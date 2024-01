Uruguayo causa baja del equipo Petroleros Salamanca C FC

Salamanca; Gto. Debido a lesión y cuestiones personales, el uruguayo Franco González Ibáñez es baja del equipo Petroleros Salamanca C FC, de ahí por lo cual directiva y cuerpo técnico analizan que refuerzo podría venir a ocupar la plaza de extranjero.

Directiva y cuerpo técnico del equipo Petroleros Salamanca C FC tienen hasta el 25 de Enero para dar de alta jugadores nacionales.

Al respecto Víctor Saavedra, estratega del equipo Petroleros Salamanca C FC señala, “vamos a tener que traer a uno porque Franco es baja por lesión y otros asuntos personales”, entonces se abre la posibilidad de un mayor y un de un extranjero, vamos a pensar bien y tomar una buena decisión en relación a la plaza de extranjero que se encuentra disponible”.

Con respecto a los jugadores que aún se encuentran a prueba y podrían ser incorporados al plantel para la segunda vuelta comentó, “se está viendo todavía a algunos jugadores, tenemos hasta el día 25 de Enero para dar de alta uno que otro nacional, hay como cinco o seis a prueba; para registro de jugadores extranjeros se tiene hasta inicios de Febrero (sic)”.

Por lo pronto los jugadores nacionales que buscan formar parte del plantel se mantienen a prueba desde que el equipo Petroleros Salamanca C FC regresó de la pausa invernal, todos ellos han tenido la oportunidad de mostrarse en partidos de preparación que tuvo el plantel.

El futbolista uruguayo dio solvencia a la zona defensiva del equipo Petroleros Salamanca C FC.

Para la segunda vuelta, la idea del cuerpo técnico ha sido mantener la tónica mostrada por el equipo a lo largo de la primera vuelta y seguir peleando un mejor lugar dentro de la tabla.

Inicialmente el cuerpo técnico del equipo Petroleros Salamanca manifestó la importancia de reforzar dos posiciones, la de volante y delantero, ahora también se ha enfocado en aprovechar la segunda plaza de extranjero disponible con un jugador que aporte experiencia.

A lo largo de la primera vuelta, el charrúa Franco González aportó solvencia a la línea defensiva, logrando junto con todo el equipo convertirse en una de las escuadras con menor cantidad de goles en contra.

Franco González se incorporó al equipo Petroleros Salamanca iniciada la temporada 2023 – 2024, no tardó mucho en adaptarse e incluso debutó ante el subcampeón Inter Playa del Carmen, momento a partir del cual se ganó la titularidad e incluso al menos en una jornada apareció dentro del once ideal de la Liga Premier Serie A.

El jugador uruguayo ser perdió el cierre de la primera vuelta, así como la segunda edición del Torneo Internacional Premier celebrado en Cancún donde Petroleros Salamanca C FC se quedó a un gol de avanzar a la final.

A su regreso a los entrenamientos, el equipo Petroleros Salamanca C FC, no contó con ambos extranjeros, sino hasta días después solo se reincorporó el colombiano Keiner Córdova, mientras que el uruguayo ya no regresó