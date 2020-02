Toralsa derrota a Laboratorio

La novena Toralsa Instrumentos obtiene su quinto triunfo de la temporada 2019 – 2020 de la Liga Petrolera de Béisbol tras derrotar con pizarra de 15 carreras a 5 al equipo Laboratorio.

Un enfrentamiento donde Toralsa Instrumentos con una carrera enviada al plato en cierre de la primera entrada y dos más en segunda entrada se hizo de la ventaja.

Sin embargo, en apertura de la tercera entrada Toralsa Instrumentos con rally de cinco carreras remonta la pizarra, aunque en el cierre de la misma Laboratorio responde con rally de seis carreras con las cuales recupera la ventaja.

La novena Toralsa Instrumentos sella la victoria con dos ramilletes de tres carreras obtenidos en cuarta y quinta entrada. Pitcher ganador Víctor Sánchez y el perdedor Manuel Garza.

El equipo Toralsa Instrumentos tuvo como mejores elementos al bat a Víctor Sánchez 3 VB 2 C 2 H 1 HR, Benjamín Aguilar 4 VB 2 C 2 H, Edson Mora 4 VB 2 H, Samuel Calleja 3 VB 1 C 2 H, Víctor Aguilar 4 VB 2 C 2 H.

Por su pare la novena Laboratorio en caja de bateo destacó Julio Nuñez 3 VB 1 C 2 H, Jesús Garza 3 VB 1 C 1 H y Guillermo Garza 1 VB 1 H.