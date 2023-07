¡Saluden a la reina! Markéta Vondroušová se corona en Wimbledon

Ni la primera, ni la segunda. Por segundo año consecutivo, la tunecina Ons Jabeur perdió la final de Wimbledon.

Jabeur llegaba como amplia favorita para la final, pero una vez más la presión le pasó factura y terminó perdiendo en sets corridos con un doble 6-4 a manos de la checa Marketa Vondrousova.

“Es la derrota más dolorosa de mi carrera, pero regresaré más fuerte”, dijo Jabeur con lágrimas en los ojos, mientras el público le aplaudía en la Cancha Central del All England Club.

Ya ha dejado de ser una sorpresa que la rama femenil siga sumando nombres a su lista de ganadoras en activo de Grand Slams. Pero nadie apostaba por Vondrousova.

Marketa Vondrousova becomes the third Czech woman to win the ladies' singles title, defeating Ons Jabeur 6-4, 6-4#Wimbledon pic.twitter.com/AAHThI1ZYn — Wimbledon (@Wimbledon) July 15, 2023

La checa llegó a la cita de la “Catedral del Tenis” como la número 42 del mundo. Y sin ser preclasificada, derrotó a lo largo de las últimas dos semanas a un total de cinco cabezas de serie.

Veronika Kudermetova, Donna Vekic, Marie Bouzkova, Jessica Pegala y Ons Jabeur en la final. Esas fueron sus víctimas más destacadas, además de Jessica Pegula en las semifinales.

En la gran final, Vondrousova simplemente aprovechó su momento. Generó siete oportunidades de quiebre, de las cuales le robó el servicio en seis ocasiones a la jugadora africana. A su vez, solamente recibió cuatro ‘breaks’ en las 10 oportunidades que dispuso su rival.

La checa cumplió el sueño de su vida al conquistar su primer título de Grand Slam y se convirtió en la primera en ganar Wimbledon sin ser cabeza de serie en los 55 años del torneo en la era abierta.

Además, la jugadora de 25 años se convirtió la segunda checa en ganar el torneo británico en lo que va del siglo XXI. Hazaña que solamente había conseguido en un par de ocasiones Petra Kvitova.

“(Ons Jabeur) eres una gran inspiración para todas nosotras. Espero que ganes algún día este torneo. Eres una persona increíble. Estás haciendo un trabajo increíble”, dijo la nueva campeona de Wimbledon en la ceremonia posterior a su triunfo.

Este resultado le permitirá a la jugadora checa aparecer el próximo lunes, en la actualización del ranking de la WTA, como nueva integrante del top-10. Una recompensa más para la nueva monarca en el All England Club.

