Salto de bronce para salmantino en Juegos CONADE de Atletismo

Con medalla de bronce el deportista salmantino, Alessandro Rea, debuta dentro de los Juegos CONADE de atletismo realizados del 15 al 25 de julio en Tabasco.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Alessandro Rea en primeros Juegos CONADE dio un brinco al podio al registrar 1.78 en salto de altura, quedándose a unos centímetros de la medalla de oro.

El atleta salmantino en sus primeros Juegos CONADE sube al podio con la medalla de bronce.

El atleta salmantino dentro de los Juegos CONADE registro su mejor marca personal al subir ocho centímetros en relación a su mejor resultado obtenido dentro del macrorregional con 1.70 metros en salto de altura y 18 centímetros con respecto al estatal donde se elevó 1.60 metros.

Te recomendamos: Salmantino gana pase en atletismo a Juegos CONADE 2023

Alessandro Rea forma parte de una nueva generación de atletas salmantinos del equipo Tigre Toño que se ha caracterizado por participar dentro de los procesos de Juegos CONADE, anteriormente conocida como Olimpiada Nacional.

Un certamen nacional donde Alessandro Rea refrendó el trabajo y preparación que ha venido realizando bajo la batuta del entrenador de atletismo, Juan Antonio Hernández Morales, “El Tigre” Toño.

El deportista salmantino forma parte de una nueva generación de atletas salmantinos.

Un evento deportivo nacional de atletismo donde Sonora obtiene la medalla de oro en Salto de Altura, Puebla la presea de plata y Guanajuato el metal de bronce.

El medallista de bronce, también ha sobresalido dentro del VII All Comers Atletissímo Pista y Campo 2023, con sede Comité Olímpico Mexicano (COM), donde hace unos meses obtuvo el primer lugar de los 200 metros planos Sub 16.