Salmantinos con primeros lugares nacionales e internacionales en Dance

Con primeros lugares nacionales e internacionales se encuentran destacando los integrantes del equipo New Kingdom Dance Company, recientemente obtuvieron resultados favorables dentro del Nacional Cop Tour 2022 celebrado en Mazatlán, Sinaloa.

El equipo New Kingdom Dance Company surgió hace tres años y nueve meses, sin embargo desde el año pasado comenzaron a competir en eventos nacionales e internacionales, obteniendo en cada evento primeros lugares.

Al frente de la Academia se encuentra Sherezada Andrade y Omar Lara, quienes a lo largo de este tiempo con sus enseñanzas y sobre todo gracias a la disciplina y constancia de sus alumnos han comenzado a cosechar resultados.

El año pasado compitieron en el The Magical Championship Of The World de carácter internacional con sede Puerto, Vallarta, obteniendo primer lugar en Hip Hop Femenil, Hip Hop Pewee, Hip Hop Junior y Partner Tiny; así como un segundo lugar en Hip Hop Junior.

Así también el año pasado compitieron en Kings On The Stage de carácter nacional realizado en Guadalajara, Jalisco, obteniendo primer lugar en Hip Hop Femenil y Poms Femenil; así como segundo lugar en Hip Hop Señior y tercer lugar en Hip Hop Junior.

Y recientemente con un grupo de 15 bailarines de entre ocho y 18 años de edad compiten dentro del nacional Cop Tour 2022 con sede Mazatlán, Sinaloa; obteniendo primer lugar en Hip Hop Senior Femenil, primer lugar en Hip Hop All Star Crew y primer lugar en Hip Hop Junior; así como segundo lugar en Hip Hop Peewee.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Ahora el equipo New Kingdom Dance Company se prepara para competir en campeonato estatal Underground a celebrarse en el mes de Septiembre en Celaya y para el campeonato internacional Xpirit World Cup a realizarse en Diciembre en Cancún.