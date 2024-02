Salmantino sube al podio en carrera internacional UCI de Guatemala

El experimentado corredor salmantino, Beto Jáquez, abre el año 2024 a nivel internacional con tercer lugar del podio conquistado dentro de la categoría Master de la carrera UCI de Down Hill (Descenso de Montaña) celebrada en Guatemala.

Al término de la competencia el primer lugar de la categoría Master fue para el colombiano José Pineda y el segundo lugar para el hondureño, Alberto Mossi, mientras que el tercer lugar para el mexicano, Beto Jáquez.

Al respecto, el corredor salmantino comentó, “ha sido una carrera a nivel internacional en la cual se otorgan puntos por parte de la Unión Ciclista Internacional (UCI), ha sido una pista muy larga y técnica en comparación a las que tenemos en México, hubo un exceso de corredores de Centroamerica y Sudamérica, la pista muy conocida por casi todos los que estuvieron participando dentro de esta competencia, aun así, logramos subir al podio y poner con mucho orgullo en alto el nombre de México”.

Beto Jáquez inicia el año 2024 con podio en carrera internacional UCI desarrollada en Guatemala.

A ello agregó, “para este año hay dos eventos más de UCI a nivel internacional en lo que corresponde al Down Hill, en el mes de Mayo, el mundial Master de Australia donde aún no tengo confirmación de poder asistir y el campeonato panamericano a realizarse a finales de septiembre en San Salvador”.

En ese sentido comentó, “competir en eventos fuera del país, siempre ha sido muy atractivo para mí, mucho mejor representando a mi país, siempre he opinado que salir a representar a nuestra ciudad, estado y principalmente a México, es mucha responsabilidad”

Enfatizó, “cargar con un jersey y con un bandera en la cual cualquier competidor o público de otros países te apuntan como el mexicano, te hace redoblar esfuerzo, no puedes ir a quedar en último lugar o realizar un mal papel, ni un mal comportamiento, somos la imagen quedamos de nuestro país, siempre que salgo a correr a otros países trato de hacer mi mejor papel en todos esos aspectos, porque es muy bonito cuando te aplauden, apoyan o te gritan mexicano, son detalles que para mí siempre han sido importantes, es por eso que me gusta mucho salir a competir, conocer gente, otros lugares y principalmente representar a México”.

En mayo podría competir en mundial Master de Australia y en septiembre dentro del campeonato panamericano de San Salvador.

En relación a los resultados obtenidos el año pasado a nivel nacional e internacional comentó, “el año 2023 fue un buen año en Down Hill, a nivel nacional quede campeón de mi categoría después de las ocho etapas que hubo, mientras que en Enduro de MTB nacional quedé en segunda posición después del serial de las seis etapas; también corrí el campeonato Panamericano de Down Hill, obteniendo un cuarto lugar en Perú y un séptimo lugar dentro del mundial de Down Hill Master de Argentina”.

Así también señaló, “este año va a ser un poco diferente en el Down Hill a nivel nacional, nada más hay seis etapas nacionales, ya se corrió la primera en Puerto Vallarta donde me traje un sexto lugar y ahora a nivel internacional con un tercer lugar en carrera UCI”.

Para terminar recordó, “esta fue la segunda que compito en Guatemala, anteriormente lo hice en 2010 dentro del campeonato Panamericano, ahí me traje la medalla de oro, ésta vez en un evento totalmente diferente a lo que fue hace 24 años, obtengo el tercer lugar de la categoría Master UCI”.