Salmantino impone récord en salto de altura de Juegos CONADEMS 2024

En lo que ha sido el mejor resultado dentro del atletismo para la Preparatoria Salamanca en la historia de los Juegos de la Comisión Nacional del Deporte Nivel Medio Superior (CONADEMS), el estudiante Alessandro Rea Hernández, del segundo semestre, con una marca de 1.94 cmm, bate récord y obtiene el primer lugar del evento celebrado en Puebla.

Rompe con sequía de más de diez años sin ganar medalla la Preparatoria Salamanca en atletismo.

Alessandro Rea, bajo la batuta del entrenador Juan Antonio Hernández Morales, dio muestra del gran momento deportivo por el cual atraviesa en la disciplina de salto de altura dentro de una competencia donde inicialmente participaron 25 atletas de distintas instituciones académicas del nivel medio superior de todo México.

Conforme subió el tope de la varilla aumentó la complejidad del salto y con ello comenzaron a quedar eliminados los competidores hasta quedar los tres mejores provenientes de estados como Baja California, Jalisco y Guanajuato.

El estudiante y atleta salmantino rompe récord y gana primar lugar nacional.

En la ronda final, Alessandro Rea dio su mejor marca en salto de altura con 1.94 cmm que le permite imponer nuevo récord en la historia de los Juegos CONADEMS, además de romper la sequía de medallas en atletismo por más de diez años a nivel nacional para la Preparatoria Salamanca.

Los Juegos CONADEMS han sido una competencia de mucho nivel donde los atletas clasificados fueron con todo en busca del podio.

El histórico resultado obtenido por Alessandro Rea, ha sido gracias a su talento y al trabajo conjunto del entrenador Juan Antonio Hernández Morales con el maestro Martín Rico de la coordinación de deporte de la Preparatoria Salamanca, así como al apoyo de la maestra Magui, Eduardo Pérez y el profesor Palermo, además del seguimiento dado al atleta por parte de la Asociación Guanajuatense de Atletismo a cargo Juan Felipe Martínez y del grupo multidisciplinario Deportivo Novaria.

El estudiante de la Preparatoria Salamanca forma parte de una nueva generación de atletas salmantinos del equipo Tigre Toño que ha comenzado a destacar con importantes resultados como ha sido un primer lugar en 200 metros planos Sub 16 dentro del VII All Comers Atletissímo Pista y Campo 2023, con sede Comité Olímpico Mexicano (COM), medalla de bronce en salto de altura en Juegos CONADE 2023 y ahora medalla de oro salto de altura en Juegos CONADEMS 2024.

Dentro de los Juegos CONADEMS 2024 también compitió en atletismo por la Preparatoria Salamanca el alumno Adolfo Pérez Amézquita (5to lugar en 10 km caminata), Aranza Macías (5to lugar en 100 metros vallas) y Jimena Hernández (7mo lugar en 5km caminata).

Así también por el CETIS compitió bajo la batuta del entrenador, Juan Antonio Morales, el atleta salmantino Santiago Ramírez (10mo lugar en 110 metros vallas).