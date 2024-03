Atletas salmantinos dan marca para macrorregional rumbo a Juegos CONADE

Un total de cuatro atletas salmantinos del equipo de atletismo “Tigre” Toño dieron la marca en respectivas competencias para representar a Guanajuato dentro de la fase macrorregional rumbo a Juegos CONADE 2024.

Los atletas salmantinos clasificados a la antesala de la máxima justa deportiva nacional son Axel Hernández categoría Sub 16 en salto de longitud, Alexander Aguilera categoría Sub 18 en 200 metros planos, Alessandro Rea categoría Sub 18 en salto de altura y Emilio Galván categoría Sub 20 en salto con garrocha.

La primera y segunda etapa estatal de atletismo se desarrolló en el Macrocentro Deportivo León 1, escenario al cual se dieron cita atletas representantes de los diversos municipios de Guanajuato, entre los cuales se encontraron 12 atletas salmantinos bajo la batuta de Juan Antonio Morales Hernández.

La etapa uno y dos estatal se desarrollaron en el macrocentro uno de la ciudad de León.

En la prueba salto de longitud, Axel Hernández, con 5.34 dio la marca de 5.34; en 200 metros planos, Alexander Aguilera, con 23.07 segundos supera la marca de 23.1; en salto de altura, Alessandro Rea, con 1.80 metros bate la marca mínima de 1.67 metros; y en salto con garrocha, Emilio Galván con 3.20 metro alcanza el tope mínimo de 3.20 metros.

Cabe mencionar, Alessandro Rea, se encuentra viviendo su segundo proceso clasificatorio a Juegos CONADE, el año pasado representó a Guanajuato dentro de la máxima justa deportiva nacional donde obtuvo medalla para el estado.

Así también, en 100 metros compitió Axel Hernández categoría Sub 16, quien cronometró 11.65; además de Raúl Reyna, categoría Sub 18 en salto con garrocha con 2.95; Juan Antonio Aparicio, categoría Sub 20 en salto garrocha abierta al brincar 3.80; Santiago Ramírez, categoría Sub 20 en 200 metros planos con 25.34 y en 110 metros vallas con 20.91; Julio Valencia Sub 20 en impulso de bala 6 kg al lanzar 9.96 y en lanzamiento de disco 2 kgs con 23.50; Mateo Hernández categoría Sub 16 en 3000 metros caminata al cronometrar 18.52.98; así como Ximena Hernández, categoría Sub 18 en 5000 metros caminata donde registró 39.16.16; y Adolfo Pérez, categoría Sub 20 en 10000 metros caminata al registrar 1:17,38.6. De igual manera compitió Sebastián Peralta en 100 y 300 metros con vallas.

Sin duda, una participación importante la registrada por atletas salmantinos dentro de la etapa estatal, siendo ahora los cuatro atletas clasificados quienes iniciarán etapa de preparación rumbo al macrorregional a celebrarse en el mes de Mayo en Guadalajara.