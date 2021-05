Salmantino campeón en Liga de Expansión con Tepatitlán FC

Enriquecedora experiencia deportiva vivió la tarde del sábado, el guanajuatense de origen salmantino, José Rafael Ramírez Robles, al coronarse campeón de la Liga de Expansión con el Club Tepatitlán FC.

Previo a la final de vuelta de la Liga de Desarrollo (antes liga de ascenso), el defensa salmantino, titular indiscutible en el equipo Tepatitlán de Tercera División marcó su segunda anotación de la temporada 2020 – 2021.

La reciente anotación del jovencito salmantino en Tercera División y registrado oficialmente con el primer equipo del Club Tepatitlán, la registro el viernes 14 de mayo en partido de visita relativo al Atlético Cocula, escuadra a la cual derrotan en jornada 37 con marcador de cuatro anotaciones a una, siendo él quien inaugura el marcador al minuto nueve.

Un día después como parte del primer equipo viajó al estadio Morelos para el partido de vuelta de la gran final del Torneo Clausura 2021 donde el equipo Tepatitlán FC empata dos a dos con Atlético Morelia, coronándose así campeón luego de ganar el juego de ida por marcador de uno a cero.

De esta manera, Tepatitlán de Morelos se gana el derecho de jugar el campeón de campeones ante TM Futbol, Club que conquistó el título en el Guardianes 2020.

Por los punto cosechados a lo largo de la temporada 2020 – 2021, el partido de ida se jugará en el Estadio de Tamaulipas, mientras la vuelta se realizará en el estadio Gregorio “Tepa” Gómez.

En el tema económico, Tepatitlàn ganó el premio de cinco millones de pesos y aspira a dos millones de pesos más, los cuales están destinados al ganador del campeón de campeones.

En aquella ocasión se alzaron con triunfo de cuatro goles a tres ante Mulos del Club Deportivo Oro, empatando momentáneamente el partido uno a uno al minuto 28.

José Rafael Ramírez Robles de 19 años de edad juega como defensa y debutó en la Liga de Expansión dentro de la jornada nueve donde el equipo Tepatitlán FC con marcador de un gol a cero derrota al Correcaminos de la UAT.

A lo largo de este semestre, el jovencito salmantino además de entrenar con el primer equipo no ha dejado de alinear para el equipo Tepatitlán de Tercera División donde ha marcado gol en la jornada 28 y jornada 37.

El jugador salmantino llegó al equipo Tepatitlán FC proveniente del Club Necaxa, donde fue titular indiscutible en la defensa del equipo Sub 20 e incluso en varias ocasiones por indicación del entrenador subió a entrenar con el primer equipo, además de jugar partidos de preparación y ser convocado a partidos oficiales.

José Rafael Ramírez inició como jugador profesional en la temporada 2017 – 2018 de Tercera División con el equipo Atlético Leones, ahí anotó un gol, dejando en aquella ocasión al equipo en liderato de su zona.

A partir del 2018, fue incorporado a Fuerzas Básicas del Club Necaxa participando en Sub 15, Sub 17 y Sub 20. Marcó un gol en Sub 15 y dos en Sub 17.

Luego de encontrarse tres años en Fuerzas Básicas del Club Necaxa, el jovencito salmantino llegó a préstamo al equipo Tepatitlán de Liga de Expansión, donde ahora queda campeón.





⬇️Da clic aquí⬇️