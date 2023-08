Salmantino aficionado desde pequeño al León, ahora será parte de los Esmeraldas

Salamanca; Gto. Con el deseo de hacer cosas grandes, seguir creciendo como persona y futbolísticamente, Axel Ángel Villanueva Martínez, aficionado salmantino desde pequeño al equipo León ahora será parte de las Fuerzas Básicas del Club de Primera División Profesional, situación que lo tiene contento e ilusionado, siempre ha soñado con ser futbolista profesional.

Axel Villanueva está muy contento de haber sido seleccionado y tener ahora la oportunidad de entrar a la sub 13 viviendo en el GEN Esmeralda, desde pequeño siempre mostró interés por jugar futbol e incluso ir a visorias, sin embargo, sus papás, no estaban tan de acuerdo que pudiera dejar la casa a muy temprana edad.

Al respecto su mamá Magaly Martínez comenta, “lo estuvimos aguantando para que no fuera a visoria, se atravesó la pandemia, y esto freno un poco su deseo, sin embargo, regresando de pandemia se reactivó todo, él retomó su ritmo, y el año pasado nos dijo que se sentía listo para ir a probarse a visorias (sic)”.

Gracias a su decisión y talento se ganó el apoyo, el año pasado tuvo la oportunidad de ir a una clínica del Barcelona en Querétaro, en noviembre, lo invitan a ir una clínica a las instalaciones de Barcelona, las dos semanas siguientes estuvo allá con una agencia de talentos, solo para medir su nivel con respecto al futbol español, todo esto sin buscar ser fichado por el tema de la edad, estuvo a prueba con tres equipos y las pasó, en todas obtuvo clasificación A, máximo nivel en su categoría.

A su regreso fue a representar a México con el Barca Academy de México a República Dominicana, llegó hasta semifinales, luego regresa y en Enero del presente año con ellos mismos viaja a Colombia para competir dentro de la Bab Futbol, llegando por primera un equipo mexicano hasta octavos de final.

Ya de vuelta en México, en unos partidos, el visor Filemón del Club León lo invita a probarse a León, él acude a principios de marzo aún primer filtro, ahí asistieron como 60 de su categoría, el tercer día depuraron y pasaron 14 al segundo filtro.

En el mes de Mayo del presente año, los visores del Club León, ya nada más seleccionaron a nueve y en el último filtro realizado del cinco al diez de Junio donde estuvieron entrenando toda una semana con el equipo de la Sub 13 solo escogieron a cuatro jugadores categoría 2010, entre los cuales se encuentra él como volante por izquierda.

Al respecto Axel Villanueva comenta, “estoy muy agradecido con Dios porque él me ha acompañado en todo el proceso y con mi familia por escuchar mis sueños, anhelos y creer en mí desde chiquito, sin ellos esto no sería posible; estoy muy contento, muy ilusionado y un poco nervioso; pero soy consciente de que es parte del proceso y pues voy a dar lo mejor de mí cada minuto, la verdad si quiero hacer cosas grandes y seguir creciendo como persona y futbolísticamente , sé que no será fácil, hay competencia y mucho talento, pero esta es mi oportunidad, la voy a valorar y aprovechar al máximo (sic)”.

Axel Villanueva, ahora cuenta los días para ingresar al GEN León, será el 15 de Agosto, cuando ingrese becado no solo a entrenar y jugar, sino también a cursar el segundo año de secundaria.

Mientras tanto su mamá comenta, “ha sido un paso muy importante que ha dado él, sabíamos que podía pelear lugar en algunas fuerzas básicas, cuando le dijeron que sí, él se puso muy contento, es su sueño, siempre ha dicho que quiere ser futbolista profesional, el primer paso era estar en unas fuerzas básicas y lo ha logrado (sic)”.

Actualmente el equipo León categoría 2010 es un cuadro sólido, ellos tienen dos años trabajando en el GEN Esmeralda, él sabe a lo que va, pelear por un lugar, a ganarse la confianza del entrenador como parte del proceso para poder cumplir sus sueños.

Así también su mamá comentó, “como papás no quisiéramos que nuestros hijos a esta edad se fueran de la casa en busca de su sueño, nunca imaginé que él así lo iba a decidir, es un sentimiento agridulce, nos da mucho gusto que haya logrado cumplir este objetivo, nunca ha desistido en su idea de un día jugar futbol profesional, él sabe lo que quiere e incluso tiene presente que puede recibir muchos no y tendrá que ser resiliente”.

Axel Villanueva ha recibido distintas distinciones

El jovencito salmantino como jugador se caracteriza por su velocidad, buena técnica y táctica, además es zurdo, aunque no natural, tienen lateralidad cruzada, todo lo hace con la derecha, sin embargo, para jugar futbol lo hace con el pie izquierdo, y aunque maneja muy bien ambas piernas, su fuerte es la izquierda, de ahí por lo cual va como volante por izquierda, aunque siempre ha jugado como delantero.

En la Liga Petrolera de Futbol Infantil y Juvenil comenzó a jugar desde los cuatro años de edad, siempre ha mostrado gusto por el futbol al grado de recibir a esa edad el visto bueno por un ícono del futbol en Salamanca, Gabriel “Gaby” García.

“Desde antes de los cuatro años de edad ya me pedía jugar futbol, sin embargo, fue hasta un mes después del mundial de Brasil del 2014 que lo llevamos con el equipo Chivas Salamanca del Gaby García, de entrada nos comentó que aún era muy chico de edad pero iba a ver hasta donde aguantaba el entrenamiento, ya después que vio su empeño por hacer los ejercicios y su obediencia para atender las indicaciones nos dijo, a este niño le corre el futbol en las venas, si ya lo quiere inscribir adelante, y así comenzó”, recuerda la mamá de Axel Villanueva.

Dentro de la Liga Petrolera de Futbol Infantil y Juvenil, comenzó a jugar el 19 de agosto del 2010, quedando campeón de goleo en la categoría mini pluma, pluma y pony, mientras que en la Baby entre los tres mejores goleadores.

Así también, en mini pluma sub campeón de liga y campeón de copa con Chivas Salamanca; ya en pluma comenzó a jugar con el equipo Lobos Salamanca quedando sub campeón y campeón, así como campeón en la categoría pony.

Además, ha obtenido reconocimientos de campeón de goleo en diversos torneos donde ha participado como Copa Lobos 2018 con Chivas Salamanca, en Copa Andamaxei Querétaro 2018 con Lobos Salamanca y subcampeón por equipo, campeón de goleo en Global Cup 2021 con Lobos Salamanca, llegando hasta semifinal.

De igual manera a representando a México con Barca Academy Cup las Américas en República Dominicana 2019, sub campeón y máximo goleador.

Posteriormente vuelve a representar a México con Barca Academy Cup las Americas, República Dominicana 2022, obtiene el tercer lugar por equipo y se ubica en top tres de los mejores goleadores.

A inicios del presente año representó a México en la Baby Fútbol celebrado en Colombia, por primera vez clasifica México clasifica a octavos de final y recibe distinción como uno de los dos mejores delanteros del torneo.

Posterior a esto, todas las energías estuvieron enfocadas a entrenar para ir superando los filtros en el león.

Dentro de este lapso estuvo jugando con CEFOR Marco Ruiz en Liga Petrolera de Futbol Infantil y Juvenil donde obtuvo el quinto lugar de goleo con 20 anotaciones, participando solo en el 50% de los partidos.

También hizo pruebas abiertas en Pachuca en las instalaciones del Club en el mes de abril, asistieron aproximadamente unos 170 niños categoría 2010 y de todos solo pasaron al siguiente filtro Axel y otro niño.

Al respecto comenta su mamá, “quedaron de llamarle muy seguros, él a la par continuó con sus filtros en el Club león y no le hablaban de Pachuca, preguntamos y nos dijeron, que sí le iban a marcar para que asistiera al siguiente filtro, sin embargo, ya después le dieron el sí en León y ya no asistió al segundo filtro para terminar su proceso con Pachuca, ya que León le había abierto las puertas a su club, lo cual agradecemos mucho”.

Enfatizó, “Dios sabe cuándo y dónde es lo mejor para él, estamos muy contentos que sea el León porque es muy buen Club, es un equipo con el que Axel siempre ha simpatizado, desde niño ha portado la camiseta del equipo como aficionado”.

El gusto por el equipo de la capital cuerera nace en el jovencito salmantino porque su tío, hermano de su mamá le va al León, así como su esposa y familia, “desde pequeño ellos comenzaron a llevarme al estadio del León, ahí comencé a simpatizar con el Club, ahora estoy muy orgulloso de poder formar parte de sus fuerzas básicas”, concluyó Axel Villanueva.