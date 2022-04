Salmantinos buscan clasificar a Juegos CONADE 2022 de Squash

Deportistas salmantinos de la disciplina de Squahs buscan ubicarse entre los mejores del clasificatorio rumbo a Juegos CONADE 2022 de su disciplina que se está desarrollando en la ciudad de León.

Dentro del torneo clasificatorio de Squash participan más de 200 deportistas de 11 entidades, incluyendo al anfitrión Guanajuato y la UNAM en las categorías sub 15, sub 17 y sub 19 en ambas ramas.

Las canchas del Macrocentro Deportivo León 1 y del Club Deportivo Omesport, son los escenarios en donde se viene desarrolla el torneo clasificatorio nacional convocado por la Federación Mexicana de Squash.

Entró en actividad deportiva la salmantina Ainara Gutiérrez Pérez.

A los Juegos Nacionales CONADE 2022 avanzarán los mejores 12 deportistas de cada categoría y rama. En el caso de las categorías sub 11 y sub 13 de ambas ramas, no hay clasificación a Juegos Nacionales, pero sí disputarán un lugar en el ranking nacional.

En total son 232 atletas los que conforman este Primer Nacional Infantil-Juvenil, de los cuales 32 son guanajuatenses.

Busca el boleto a la máxima justa deportiva nacional la salmantina Ana Karen Alfaro Martínez.

Los salmantinos que representan al estado de Guanajuato dentro de este clasificatorio rumbo a Juegos CONADE son: Daniela Camacho Hernández (Sub 19), Arleth Estefanía Botello Escamilla (Sub 19), Karol Judith Hernández Rodríguez (Sub 19), Juan Francisco Casado Anguiano (Sub 17), Víctor Fabricio Hernández Rangel (Sub 17), Diego André Rangel Fortuna (Sub 17), Ana Karen Alfaro Martínez (Sub 17), Ainara Gutiérrez Pérez (Sub 17), Vitto Eduardo Rangel Fortuna (Sub 15), Joseph Abdiel Cárdenas Alfaro (Sub 15), Aneth Denisse Botello Escamilla (Sub 15), Emiliano Rosales Quintal (Sub 13).