Salmantina lista para ir por el boleto al mundial Sub 17 Femenil

Salamanca; Gto. La jovencita guanajuatense de origen salmantino, Natalia Muñoz González “Yaya” se encuentra lista para ir por el boleto al mundial Sub 17 Femenil a celebrarse del 16 de Octubre al tres de Noviembre en República Dominicana.

Y es que Natalia “Yaya” Muñoz del primero al once de Febrero estará representando a México dentro del campeonato o pre mundial de la CONCACAF, a celebrarse en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) ubicadas en Toluca, Estado de México.

La jovencita salmantina se encuentra a unas horas de vivir su primera experiencia premundialista de la cual México es sede.

Como parte de su última etapa de preparación de cara al premundial, Natalia “Yaya” Muñoz estuvo concentrada con Selección Nacional en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Ciudad de México donde la Selección Nacional Mexicana sostuvo tres partidos de preparación ante equipos como América Sub 19, Toluca Sub 19 y Atlético San Luis Sub 19, a todos ellos venció.

Natalia “Yaya” Muñoz, hace poco más de un año recibía su primera convocatoria a concentración con Selección Nacional de México Sub 17 Femenil, esto luego de haber formado parte del representativo mexicano Sub 15 Femenil, escuadra con la cual realizó dos giras de preparación, una por Bélgica y otra por España.

Con Selección Nacional de México Sub 17 Femenil realizo gira por Francia donde enfrentó al anfitrión, Japón, Portugal y Noruega.

Así también con el representativo nacional ganó la WSPORT Nations Sub 17 celebrado hace unos meses en Costa Rica ante selecciones como Brasil, Colombia y el anfitrión Costa Rica; además de enfrentar a Perú en partidos de preparación.

Ahora, la jovencita salmantina se encuentra a unas horas de arrancar su primera aventura pre mundialista en busca del boleto a la Copa del Mundo Sub 17 Femenil de la FIFA

Dentro de la fase de grupos el primer rival de México será la Selección El Salvador (primero de febrero), después Costa Rica (tres de febrero) y cerrará ante Haití (cinco de febrero).