Regresar con la mano en alto de Canadá, objetivo de Brayan Montenegro

Salamanca; Gto. Arropado por su gente en el gimnasio que hace seis años lo recibió con los brazos abiertos, el pugilista guanajuatense de origen salmantino, Brayan Essaú Montenegro Velázquez cerró su preparación antes de viajar con destino a Montreal, Canadá.

Baja últimas libras antes de viajar a Canadá

Al respecto comentó, “ya es algo más leve, el trabajo fuerte ya se hizo, ahorita nada más estamos en cierre, soltándonos poquito para estar listos antes de viajar a Canadá, tenemos un plan de ataque que estamos haciendo desde hace varios meses, ya estamos listos para la pelea”.

A ello agregó, “estoy muy contento, antes que nada, agradecido con Dios porque me permitió llegar a este día, primero Dios todo va a salir bien, estoy muy agradecido con mi equipo que ha estado aquí brindándome su apoyo en todo el entrenamiento que hacemos, me siento feliz podamos estar todos juntos”.

Brayan Montenegro cerró preparación antes de viajar con destino a Montreal, Canadá.

Así también destacó, “son muchos los que me apoyan, soy el único boxeador profesional de mi gimnasio y tengo que darles el ejemplo, qué si se puede, los sueños se cumplen, yo esperaba esta oportunidad desde hace mucho tiempo y ya se llegó la hora, estamos listos”.

El boxeador salmantino salió a temprana hora de este martes con destino a la Ciudad de México donde viajó en avión con destino a Montreal, Canadá.

Enfatizó, “saldremos de la Ciudad de México, una vez que estemos allá vamos a soltarnos del viaje, desentumirnos, ponernos de acuerdo con la promotora, participar en una conferencia de prensa, descansar y estar listos para los chingadazos que se vienen porque es lo bueno”.

Feliz que su entrenador aún le pueda acompañar

De igual manera destacó, “vamos yo y mi entrenador, el que me empezó, Manuel Brizuela Palomares, voy acompañado de él, me siento contento me pueda acompañar todavía”.

Arropado por equipo de trabajo que hace seis años le recibió con los brazos abiertos.

Al realizar un recuento de estos seis años entrenando con Manuel Brizuela Palomares recordó, “desde el primer día que llegué aquí me sentí contento, una mejor vida, el boxeo me ha brindado muy buenas oportunidades, cosas que yo no sabía, hice mi ciclo olímpico amateur, también me llevaron a nacionales y fui uno de los mejores de mi división, ahorita ya voy por mi quinta pelea profesional a mantener el invicto, vamos con todo a ganar”.

Así también destacó, “quiero decir a todos mis compañeros de gimnasio le echen ganas, así también gracias por todo el apoyo que me han brindado, que no se pierdan mi pelea que estaré compartiendo por mi perfil”.

Aprovechó para invitar a la sociedad salmantina acuda el próximo domingo diez de septiembre apoyar a los integrantes de gimnasio de Manuel Brizuela en sus peleas que tendrán, así como también apoyen a tres de sus compañeros que pelearán en la frontera para el mes de Octubre.

Brayan Montenegro boxeará este siete de septiembre en la división súper ligero de las 140 libras ante el también invicto Abed Almoty “El Safadi”.

La frase “Soy el único boxeador profesional de mi gimnasio y tengo que darles el ejemplo, qué si se puede, los sueños se cumplen”, Brayan Montenegro.