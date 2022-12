Raúl Vidal, el mexicano que está a nada de alzar su segundo título en Costa Rica

El futbolista mexicano oriundo de Salamanca, Guanajuato, Raúl Antonio Vidal Moreno, se encuentra a 90 minutos de repetir como campeón en Liga de Ascenso de Costa Rica y a dos anotaciones de alcanzar un nuevo título de goleo.

A lo largo del torneo Apertura 2022, el jugador salmantino ha sido el hombre gol del equipo Municipal de Liberia, escuadra con la cual comenzó a tener participación a partir de la jornada siete por el tema de los papeles.

Raúl Vidal ha sido parte de diversos equipos de Costa Rica donde se ha caracterizado por sus anotaciones

El elegido como mejor jugador extranjero del torneo Clausura 2022 en Liga de Ascenso de Costa Rica no perdió más tiempo, a partir de esa misma jornada comenzó a mostrar su “olfato” goleador que le ha venido caracterizando.

En el presente torneo ha marcado doce anotaciones, todas ellas distribuidas de la siguiente manera: un gol vs garabito (jornada 7), un gol vs golfito (jornada 11), un gol vs carmelita (jornada 13), dos goles vs garabito (jornada 16), un gol vs jicaral (jornada 18), dos goles vs consultants (4tos de final ida) y dos goles vs jicaral (semifinal de vuelta).

Actualmente, Raúl Vidal, se encuentra en tercera posición de la tabla de goleo, en segundo lugar, José R. Montiel del equipo Escorpiones con trece dianas y en primer lugar Kenny Cunnigham del equipo Jicaral con 14 pirulos.

La final de vuelta ante Quepos Gambute, representa la oportunidad para que Raúl Vidal obtenga en tierras ticas su segundo título de campeón y goleo.

Por segunda ocasión se encuentra metido en la pelea por el título de goleo

Dentro del torneo Clausura 2021 alcanzó el título de goleo con el equipo Municipal Garabito y en Apertura 2022 conquistó el título de liga como parte del Club Puntarenas FC, además de conseguir el ascenso, aunque por razones personales decide mantenerse en Liga de Ascenso con el nuevo objetivo de regresar al máximo circuito del futbol de Costa Rica al Club que inicialmente le abrió las puertas en tierras ticas.

En la final de ida del Clausura 2022, el equipo Municipal de Liberia, se impuso en su estadio por la mínima diferencia de un gol por cero; ahora con el jugador salmantino de regreso tras cumplir un partido de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas pagará este domingo la visita al equipo Quesos Gambute.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Al respecto, el jugador salmantino comenta, “las expectativas a nivel grupal son altas, hemos hecho un excelente torneo y queremos cerrarlo con broche de oro; además en lo personal aspiro a consagrarme con este equipo y cumplir con el reto por el cual vengo; de igual manera estoy peleando el título de goleo, esperemos y se dé (sic)”.

Dentro del futbol de Costa Rica, el jugador salmantino, ha sido parte de equipos como Municipal de Liberia en Primera División, Municipal Garabito en Liga de Ascenso, Puntarenas FC en Liga de Ascenso y de nueva cuenta Municipal de Liberia, aunque ahora en Liga de Ascenso.