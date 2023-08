Previo a mundial, ciclista salmantino conquista clásica del noreste de Guanajuato

Salamanca; Gto. Previo a su viaje con destino al campeonato mundial de ciclismo de ruta con sede Escocia donde correrá este cuatro de Agosto, el ciclista guanajuatense de origen salmantino, Jorge Chávez Prieto, conquistó la carrera clásica del noreste de Guanajuato realizada en la localidad de Milpillas del municipio de Victoria.

El corredor salmantino en ciclismo de ruta viajo a Escocia en el marco de su 60 aniversario de vida.

El corredor salmantino mantuvo inercia ganadora en lo que ha sido el cierre de su preparación, volvió a ganar el primer lugar, se reportó física y mentalmente listo para vivir por primera vez una competencia mundialista.

Jorge Chávez ha representado a México en cuatro diversos campeonatos panamericanos de Ciclismo de Montaña, obteniendo en dichos eventos continentales los siguientes lugares: Panamericano 1998 en Toluca, México (varonil 30, lugar 22); Panamericano 2005 en San Nicolás, Totoloapan Ciudad de México, México (varonil 40, quinto lugar); Panamericano 2019 en Aguascalientes, México (varonil 55 – 59 medalla de bronce); y Panamericano 2023 en Cogonhas, Estado de Minas Gerais, Brasil (varonil 60 – 64 medalla de oro).

Luego de ganar la medalla de oro en ciclismo de montaña, el corredor salmantino estuvo participando en diversas competencias de ciclismo de ruta, en donde ganó diferentes primeros lugares en estados como Aguascalientes, San Luis Potosí, Sinaloa y Guanajuato.

En el cierre de su preparación para el mundial de ciclismo de ruta mantuvo inercia ganadora.

La oportunidad de correr su primer campeonato del mundo y representar a México en ciclismo de ruta llega por inesperada invitación de la Cycling World Championship (UCI), misma que no dudó en atender, competirá en la categoría master 60 – 64.

Al respecto comenta, “estoy consciente que será un evento mucho más demandante que un campeonato nacional y un campeonato panamericano, me voy a encontrar con corredores de todo el mundo que no conozco, será una experiencia nueva para mí, vamos con toda la actitud de realizar un buen papel”.

Jorge Chávez viajó con destino a Escocia el día domingo 30 de Julio, en el marco de su 60 aniversario de vida, “no pude celebrar esta vez con la familia, pero en pleno vuelo de Houston a Chicago en Unite Air me festejaron y me dieron un regalo, me tomaron por sorpresa ”.

El corredor salmantino viajó en avión de Silao para Houston donde transbordó a la ciudad de Chicago y de ahí para Edimburgo, posteriormente se trasladó en tren para llegar al poblado de Perth, Reino Unido, sede del campeonato mundial de ciclismo de ruta.

Deportes Salmantino competirá en campeonato mundial de ciclismo de ruta con sede Escocia

Así también destacó, “inicié como corredor de ruta, después me pasé a ciclismo de montaña donde represente a México en cuatro campeonatos panamericanos, ahora con todas las ganas de poner en alto a mi país en campeonato mundial de ciclismo de ruta, serán 88 kilómetros por recorrer, espero realizar un muy buen papel (sic)”.

A manera de preparación para esta representación, también realizó algunas evaluaciones personales como ir a Cristo Rey en bicicleta de ida y regreso, “fueron 146 kilómetros, con 1407 metros de ascenso acumulado”.

Además, en Salamanca estuvo utilizando dos rutas de entrenamiento, cabecera municipal, la Ordeña, Peña Sola, los Robles, la Sauceda y retornó a Salamanca; así como, cabecera municipal, la Ordeña, Peña Sola, los Robles, desviación a San Miguel de Allende, desviación Cruz de Palmar y regreso a Salamanca.

El medallista de oro y bronce en ciclismo de montaña ya se encuentra en poblado de Perth Reino Unido donde incluso ha realizado sus primeras prácticas de adaptación, son siete horas de diferencia con respecto al horario del centro de México.