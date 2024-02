Petroleros Salamanca van por boleto a la siguiente ronda de Copa Conecta

Con la consigna de corregir errores cometidos en jornada 21 de la Liga Premier serie A que les impidió sumar unidades en su visita al Atlético San Juan de Aragón, el equipo Petroleros Salamanca se juega este martes el pase a la siguiente ronda de la Copa Conecta cuando visite a eliminación directa al conjunto Guerreros H20 Purépechas de la Liga Tercera División Profesional (TDP).

Devuelven dosis a Petroleros de Salamanca C FC

A diferencia de otras ocasiones, el equipo Petroleros Salamanca C FC no tuvo descanso, desde el domingo retomó entrenamientos en lo que está siendo una semana corta con un primer resultado que no se les dio, ahora buscarán retomar senda del triunfo dentro de la Copa Conecta para después recibir el viernes a los Halcones de Zapopan en lo que será la jornada 22 de la Liga Premier Serie A.

El estratega del equipo Petroleros Salamanca C FC lamentó la derrota sufrida ante Atlético San Juan de Aragón, además de señalar que el equipo de los “guindas” no fue ni la sombra

de los partidos anteriores, dejando el resultado un amargo sabor de boca.

A ello agregó que habrán de corregir los errores y seguir trabajando a efecto de retomar la senda del triunfo y avanzar a la etapa tres de la Copa Conecta.

El partido relativo a la etapa dos de la Copa Conecta entre Petroleros Salamanca C FC y Guerreros H2O Purépechas se jugará este martes a partir de las tres de la tarde en Morelia.

Para ello la escuadra Petroleros Salamanca tiene programado viajar a temprana hora de este martes con destino al escenario donde se habrá de definir al ganador de esta nueva llave.