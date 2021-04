Niños salmantinos conquistan Global Cup León 2021

Un nuevo título para sus vitrinas han conseguido cuatro niños salmantinos con el equipo Centro de Formación Paul Ortega al coronarse ahora campeones en la Global Cup León 2021.

Los enfrentamientos tuvieron diversas sedes de la ciudad cuerera que bajo este formato albergó a equipos de diferentes estados de la república mexicana.

En la jornada inaugural el equipo CEFOR Paul Ortega categoría 2012 golea cinco anotaciones por cero a los Felinos San Luis Potosí, en el segundo juego derrotan por la mínima diferencia al Cocodrilos San Luis Potosí. Y en el cierre de la fase de grupos de último minuto empata uno a uno con La Doce de San Luis Potosí.

Gracias a lo anterior obtiene el boleto a la semifinal donde al son de cuatro goles a uno doblega al San Luis Potosí y en la final con marcador de siete goles por cero obtiene el título de campeón ante Felinos de San Luis Potosí.

Por el equipo CEFOR Paul Ortega consiguen el título de campeones niños salmantinos como Fabio Aldair Santos Martínez (delantero), Karol Sebastián Nuñez Castro (delantero), Dylan Sánchez Guevara (medio) y Eric Gael Frausto Martínez (portero).

Así también a la ofensiva consigue el título de goleo el niño salmantino Karol Nuñez con nueve anotaciones.

De esta manera, los cuatro niños salmantinos vuelven a coronarse campeones con CEFOR Paul Ortega, actualmente bicampeones en Copa Poni Ruiz, campeones en Liga Animalitos de Irapuato, campeones en Liga Kipplin de futbol 7, estatal con sede Celaya, gracias a esto último con boleto al nacional a realizarse en Ciudad Juárez, aunque hasta el momento se mantiene suspendido por el tema de la pandemia. Así también subcampeones en Global Cup de Purísima y ahora por primera vez campeones de la Global Cup.

Ahora comenzarán a prepararse para competir en la Copa Mazatlán programada para el mes de Mayo del presente año.

Así también tres de estos cuatro niños salmantinos son candidatos a formar parte de las Fuerzas Básicas del Club Pachuca luego de acudir a visorias realizadas por Arturo Carranco, cazatalento que en los últimos años ha detectado prospectos de la región que actualmente forman parte de las Fuerzas Básicas.

Entre los niños salmantinos elegidos para ir a prueba con los Tuzos, se encuentran los delanteros Fabio “Potrito” Santos y Karol “Piña” Nuñez, así como el portero Gael “Galleta” Frausto, quienes una vez reabran la cantera tuza esperan acudir al tercero y último filtro.

El Club Pachuca actualmente tiene entre sus filas a salmantinos como Alice Soto, jugadora de Primera División en Liga MX Femenil y Seleccionada Nacional en categorías inferiores como Sub 15 y Sub 17; Johan “bola” Santos Sub 11 y Alberto “beto” Zuriel Sub 11. Así como Cristóbal Alfaro Sub 13, Angel Cruz Sub 13 y Herbey Miranda Sub 13.