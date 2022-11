Nicolás Larcamón se convierte en nuevo “domador” de La Fiera

Tras la intempestiva salida de Renato Paiva, la primera opción para tomar las riendas de La Fiera siempre fue Nicolás Larcamón, y hoy el argentino se presume oficialmente como el nuevo “domador” del Club León.

La noticia se confirmó desde tierras mundialistas y muy al estilo esmeralda, echándole ingenio en las redes sociales. Fue Yahir, mejor conocido como “El Hombre Bocina”, ese que ha llevado hasta Qatar el famoso grito de los “Fierros Viejos”, quien se encargó de realizar el tan esperado anuncio.

El extimonel del Puebla, quien actualmente participa como analista del Mundial en una reconocida televisora del país, envió el siguiente mensaje a través de un video en el que ya porta la chamarra del conjunto verdiblanco.

“Hola, soy Nicolás Larcamón, nuevo entrenador del León, muy sorprendido por este anuncio desde Qatar. Quiero mandarles un gran saludo a todos los aficionados de La Fiera y ser fiera es un orgullo”, manifestó el pampero.





¡No son colchones, no son tambores, no son estufas, no son refrigeradores! Desde las calles de #Qatar2022 , así suena este mensaje con el Hombre Bocina. 🔊



Luego de darse su salida de La Franja, el estratega sudamericano se convirtió en objeto del deseo para varios clubes de la Liga MX, su nombre se colocó en la órbita de los Tigres e incluso llegó a sonar para ir a dirigir a la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos, sin embargo, de manera sigilosa la directiva encabezada por Jesús Martínez Murguía se abalanzó sobre él, más aún cuando el portugués Paiva decidió irse.

El trabajo que Larcamón hizo a lo largo de dos años con la escuadra de la Angelópolis, una de las nóminas más discretas de todo el balompié mexicano, acabó por convencer y llenarle el ojo a la plana mayor de los panzas verdes; además, su estilo y filosofía fue la que mejor se adaptaba al ADN de la institución.

El sudamericano estuvo cuatro torneos con Puebla y siempre calificó a la liguilla, tres veces llegó hasta los cuartos de final y en el Clausura 2021 se quedó en semis. Fueron 80 compromisos en los que estuvo al frente del banquillo camotero, ganó 27, empató 21 y registró 22 descalabros.

La Fiera ha recurrido a una apuesta que ya le ha redituado anteriormente con un entrenador probado en el medio local, dejando de lado los experimentos con nombres nuevos como fueron un Ariel Holan o el mismo Paiva. La misión de “Nico” Larcamón no será fácil, llega a un equipo de mayores exigencias, que a la voz de ya requiere retomar protagonismo en el certamen de casa y trascender de una vez por todas a nivel internacional en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Su presentación se daría este lunes en La Esmeralda.

En Números

4 Torneos los que dirigió Nicolás Larcamón al cuadro poblano

27 Victorias alcanzó el timonel argentino en el banquillo de La Franja

38 Años para quien es uno de los entrenadores más jóvenes de la Liga MX