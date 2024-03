Nahomi Montserrat Cardiel busca refrendar su lugar en selección nacional de hockey

Con la idea de lo que quiere y piensa llegar a ser dentro del hockey sobre pasto, la jugadora guanajuatense de origen salmantino, Nahomi Montserrat Cardiel Rosiles, confía entrar en lista de convocadas de cara a la preparación que vayan a tener de cara a la Copa Challenge a celebrarse a mediados de septiembre en Bermudas.

Al respeto comentó, “no queremos dejar de prepararnos, torneos de Hockey Sobre Pasto como Copa Guanajuato nos ayudan a ello, por eso los aprovechamos porque nos dan para seguir en busca del nivel requerido para representar a México”.

A ello agregó, “por lo pronto arrancamos el año a nivel de club con el bicampeonato, es el primero del año con Halcones Millonarios, llevo dos años aquí, me he acomodado muy bien con el equipo y me gusta ser parte de él”.

El año pasado representó a México en Juegos Centroamericanos y del Caribe, así como en Juegos Panamericanos.

En relación a los Juegos Panamericanos realizados el año pasado en Santiago de Chile comentó, “fue mi primera experiencia panamericano, ha sido una experiencia única, iba con expectativas muy altas, al final no se nos dio el resultado, pero me traje mucho aprendizaje”.

Enfatizó”, el nivel de competencia fue muy alto y la mayoría de nosotras por primera vez viviendo una experiencia clasificatoria a Juegos Olímpicos con un plantel muy joven, dimos todo en cancha, hicimos nuestra chamba, pero el resultado no se nos dio”.

Así también en el 2023 como parte de la Selección Nacional Femenil de Hockey Sobre Pasto ganó la histórica medalla de oro en Juegos Centroamericano y del Caribe del Salvador.

Nahomi Cardiel está por cumplir su primer año como seleccionada nacional, lo cual buscará refrendar con su llamado a concentración para representar al país en la Copa Challenge de Bermudas.

Por lo anterior subrayó, “estamos trabajando físicamente a nivel de club, nos seguimos preparando, no hay que bajarle, tenemos una idea de lo que queremos y pensamos llegar a ser”.

La hockista Nahomi práctica ésta disciplina deportiva desde los diez años de edad y desde ese entonces no ha dejado de jugar siendo medallista de oro y plata en Juegos Nacionales CONADE, anteriormente conocido como Olimpiada Nacional.

Dentro de los Juego Nacionales CONADE donde ha subido al podio representando al estado de Guanajuato ha sido en Veracruz 2014, Toluca 2018 y Durango 2021.