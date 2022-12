Luchador salmantino listo para poner en alto a México en Japón

A unas horas de viajar por segunda ocasión al país del Sol Naciente, Japón, el luchador guanajuatense de origen salmantino, Séptimo Dragón, cierra preparación con sesión de gimnasio y entrenamiento en artes marciales mixtas con tal de encontrarse lo mejor preparado de cara a su nueva presentación en el Tokyo Dome City Hall.

En esta ocasión Séptimo Dragón tendrá tres presentaciones, abre presentación el 18 de Diciembre haciendo mancuerna con el luchador japones T – Hawk, enfrentarán a la pareja de gladiadores nipones conformada por Soma Watanabe y Jun Tonsho.

Posteriormente, el 30 de Diciembre, cerrará el año 2022 con round robin donde enfrentará a Jack Cartwell, Gringo Loco, Flamita y Yutani.

Y en cierre de su segunda gira por el país nipón, así como primera pelea del 2023 enfrentará el ocho de Enero a Jack Cartwell y Gringo Loco, en lo que será otro round robin.

Al respecto el luchador salmantino comenta, “me encuentro mil por ciento motivado, a penas y regresé de Cancún y ya en unas horas viajo a Japón, estoy cumpliendo mis sueños, es un poco cansado, pero siempre anhelé viajar de una ciudad a otra, de un aeropuerto a otro, conocer gente, diversas culturas, pero sobre todo pelear en las mejore arenas de Japón, ahora lo estoy haciendo, siempre quise esto”.

Con respecto a su presentación reciente que tuvo en Cancún externó, “estoy feliz de haber luchado y disfrutado una vez más de este paraíso terrenal, y a pesar del cansancio que se pueda llegar a experimentar, hay algo dentro de uno que te impulsa a cumplir tus sueños, se viene un viaje largo y de varias funciones, no he tenido tiempo de parar, sigo entrenando y eso me tiene satisfecho (zic)”.

En lo que ha sido su última lucha en México antes de viajar a Japón, el enmascarado salmantino en la ciudad de Cancún tomó parte de la función con motivo del doce aniversario de la promotora “Total Wrestling Stars” TWS.

Una función de lucha libre donde Séptimo Dragón al lado de Angelus y Guardián hizo gala de su buena técnica y gran exhibición de lucha aérea, siendo aplaudida por la afición quintanarroense.