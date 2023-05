León golea a un alternativo Tigres previo a la semi de Concachampions

León, Guanajuato.- Cuando León y Tigres saltaron al campo ya sabían a lo que le tiraban, por ello es que sus entrenadores apostaron por onces completamente alternativos, dejando todo para la semifinal de vuelta de la Concachampions del próximo miércoles. Pero mientras llega esa cita, León superó 3-0 a los Tigres, cortando así una racha de seis encuentros sin conocer la victoria entre ambas competencias.

Tras los triunfos de Toluca y Pachuca, los esmeraldas ya no aspiraban más allá del sexto puesto de la tabla, sin embargo, de perder podían ceder esa posición precisamente a los de la “U” de Nuevo León, quienes por cierto, al banquillo ni siquiera llevaron a tipos como Aquino, Quiñones y Gignac; de hecho, todos los elementos de refresco que presentó la escuadra de la Sultana fueron de la categoría Sub-20, salvo Loroña.

Y mientras Siboldi ya pensaba en el duelo entre semana, Nicolás Larcamón tenía urgencia por que su equipo reaccionara. Los panzas verdes no imponían condiciones desde el pasado 4 de abril cuando vencieron al Violette AC de Haití, en tanto que en el torneo doméstico no sumaban de a tres puntos desde aquella goleada 4 a 1 sobre Santos del 19 de marzo. Los movimientos que tuvo el elenco del Bajío no desequilibraron tanto el funcionamiento como si le sucedió a su rival que sufrió en demasía para encontrar la posesión de la esférica y los carriles abiertos hacia el terreno contrario.

León ya lo había avisado con un remate fallido del “Osvi” Rodríguez y una más de Tesillo, de las novedades del “domador”. Así que tanto fue el cántaro al agua hasta que se rompió al minuto 16. Alfonso Alvarado, un exrayado que, sabe como jugarle a los norteños, se encargó de abrir los cartones en una vistosa acción en la que se quitó de encima a tres marcadores y lo definió con potencia para dejar como estatua de marfil a Nahuel Guzmán.

La localía despertaba del letargo y antes de concluir la primera mitad llegó el segundo, obra de Brian Rubio, conectando la esférica con la cabeza en el centro preciso del costarricense Campbell. Era el segundo en la frente de unos Tigres que no daban señales de respuesta, pese a tener al frente a dos ofensivos de jerarquía como Nico Ibáñez y “El Diente” López.

Para la segunda parte lo más destacado fue la salida de Nahuel, ya amonestado, los debuts de la visita y el tercer zarpazo que asestó el canterano leonés Yael Uribe, sacando un auténtico obús de su pierna derecha que dejó sin chance alguna al juvenil Delgado; de esta manera, La Fiera ganó, goleó y gustó, aunque enfrente tuvo a un Tigres “B” o hasta “C”. La mesa quedó servida y caliente para lo que será la definición de estos dos en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Después de eso ambos se enfocarán en la repesca, donde los verdes se medirán al Atlético de San Luis y los universitarios al Puebla.

Liga MX

Clausura 2023

Jornada 17

León 3-0 Tigres

Goles

1-0 Minuto 16.- Alfonso Alvarado se quita a tres marcadores y define con potencia

2-0 Minuto 44.- Centro por izquierda de Campbell para el frentazo de Brian Rubio

3-0 Minuto 66.- El canterano leonés Yael Uribe saca un obús de su pierna derecha

Alineaciones

León: 30.- Rodolfo Cota, 23.- Byron Castillo (196.- Yael Uribe 45´), 21.- Stiven Barreiro (22.- Adonis Frías 45´), 25.- Paul Bellón, 6.- William Tesillo, 24.- Osvaldo Rodríguez, 29.- Lucas Romero (26.- Fidel Ambriz 45´), 27.- Jesús Angulo (18.- Lucas Di Yorio 70´), 12.- Joel Campbell, 20.- Alfonso Alvarado (19.- Yairo Moreno 53´), 15.- Brian Rubio, DT.- Nicolás Larcamón

Tigres: 1.- Nahuel Guzmán (182.- Arturo Delgado 45´), 191.- Kenneth Jaime (189.- Manuel Aguilar 45´), 13.- Diego Reyes, 15.- Eduardo Tercero, 6.- Juan Vigón, 14.- Jesús Garza, 201.- Sebastián Fierro, 16.- Diego Lainez (184.- Fernando Ordoñez 63´), 22.- Raymundo Fulgencio (264.- Isaías Galván 75´), 11.- Nicolás López, 9.- Nicolás Ibáñez (216.- Leonel Prieto 75´), DT.- Robert Siboldi

Tarjetas Amarillas

León: Romero (29´), Rubio (68´)

Tigres: Garza (38´), Guzmán (45´)

Tarjetas Rojas

No Hubo

Árbitro

Fernando Guerrero (Bien)

Asistentes

Enedina Caudillo y Leonardo Castillo

Estadio Nou Camp