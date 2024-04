José Adrián “Roka” Juárez debutará en box profesional contra cubano

Contra el boxeador cubano Juan Oneyler será el debut a nivel profesional del pugilista salmantino, José Adrián Juárez Ramírez “La Roka”; hace dos años en el mes de Abril tuvo su primera pelea amateur en los 90 kg, ahora a nivel profesional va por su primera victoria en súper welter (más de 63,503 Kg y menos de 66,678 kg).

José “La Roka” Juárez por invitación de un grupo de amigos llegó hace poco más de dos años a la promotora de Box Mata Martínez con la inquietud de aprender esta disciplina deportiva, en aquel entonces pesaba 107 kilos, ahora anda en los 69 kg, ahí no solo los ha bajado, sino además encontró la oportunidad de desarrollarse como deportista.

Hace poco más de dos años llegó al gimnasio de Box “El Campeón”, pesando 107 kilos, actualmente pesa 69 kg / Fotos/Miguel Manjarrez

Al respecto comenta, “aquí llegué con 107 kilos, comencé a practicar el box y me empezó a gustar, de todos mis amigos que llegamos soy el único que me quedé, ahorita ando en los 69 kg, aquí los he bajado, por las mañanas me salgo a correr, tomo vitaminas y no dejo de entrenar”.

A ello agregó, “ahora se viene mi debut como profesional, nos estamos preparando muy duro, hemos hecho un buen trabajo para dar una buena pelea”.

El debut a nivel profesional de José “La Roka” Juárez tendrá lugar este sábado seis de abril ante el cubano Juan Oneyler en San Francisco del Rincón, será una pelea a cuatro rounds organizada por la empresa Boxing Bajío.

Al respecto señala, “mi debut va a ser contra un cubano, ahora sí que será una pelea, México contra Cuba, vamos a ver como dicen por ahí, de qué lado masca más la iguana, creo él también estará debutando a nivel profesional”.

Enfatizó, “estoy muy orgulloso y contento por la pelea que se viene, vamos a dar todo como buen salmantino, estamos afinando algunas técnicas de como trabajar en el ring, vamos a presionar duro para que se nos dé la victoria”.

El boxeador de Colonia La Gloria debutará a nivel profesional ante pugilista cubano / Fotos/Miguel Manjarrez

El originario de la Colonia La Gloria de la cabera municipal de la capital petrolera del bajío, manifestó que para dicha pelea contará con el apoyo de su familia, “están muy felices, ese día me van ir apoyar para darme más energía, estoy seguro que va a ser una muy buena guerra en el ring (sic)”.

José Adrián Juárez de 19 años de edad tiene como mote “La Roka”, apodo con el cual se ha dado a conocer gracias a la pegada que tiene en sus puños y resistencia física.

A nivel amateur registró 17 peleas de las cuales ganó 16 y empató una, así que cerró invicto esta etapa de su vida, ahora va por un debut triunfal a nivel profesional.