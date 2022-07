¿Jorge Campos se va de TV Azteca? El analista respondió ante los rumores

Jorge Campos, quien es considerado como el mejor portero de la historia de nuestro país y dedicado desde hace varios años al análisis del fútbol en las transmisiones de TV Azteca, aseguró en entrevista para Escorpión Dorado, que no dejaría por nada a la televisora del Ajusco ya que fueron ellos los que le dieron la oportunidad.

“No puedo. José Ramón me trató muy bien y fue de los que me invitaron a TV Azteca, fue de los primeros. Hablé con (André) Marín que me trató muy bien y fue parte de la negociación. ¡Gracias, André!”, confesó.

El comentarista deportivo manifestó que ha tenido magníficas oportunidades para cambiarse de televisora, pero aunque José Ramón Fernández lo invitara, no se iría.

“Tenía ofertas por todos lados y le decía ‘no puedo’ y ellos me responden que sin contrato si podía, pero era de palabra: Digo pocas las que digo y esa es una de tengo. Me hicieron famosos”, confió.

Tripleta de miedo, Martinoli, García y Campos

El ‘Brody’ como también se el conocer ha participado en grandes eventos como las Copas del Mundo junto a Cristian Martinoli, Luis García y Luis Roberto Alves Zague con los que ha logrado una química importantes para posicionarse como los mejores

“He estado en Azteca desde que inició, me han tratado muy bien desde siempre, en toda mi carrera y desde que jugaba. Siempre ha habido una relación y a penas me hicieron mi contrato, porque todo era de palabra”.

Por lo pronto, Jorge Campos seguirá trabajando en la televisora del Ajusto, donde cada trasmisión muestra sus habilidades como analista deportivo.

