Jesús Puerta Miranda, impulsor del deporte en Salamanca

Hace poco más de 30 años, la falta de espacios deportivos en el municipio de Salamanca generó un movimiento deportivo encabezado por la sociedad civil organizada, que a lo largo de dos años gestionó importantes proyectos, como la construcción de la Unidad Deportiva Norte, la donación de 20 hectáreas para la práctica del futbol y el beisbol en la zona sur del municipio, además de brindar apoyo a las distintas ligas deportivas, así como a los atletas de la localidad con representación estatal y nacional.

Jesús Puerta Miranda, beisbolero de corazón y desde hace 50 años distribuidor de revistas, periódicos y libros en Salamanca, en calidad de fundador, encabezó la Asociación de Deportistas de Salamanca (Adesac), los cuales impulsaron fuertemente el deporte en el municipio.

Jesús Puerta Miranda con el respaldo de las ligas deportivas fundó movimiento en Salamanca a través de la cual gestionó varios proyectos.

“Tuve el honor de ser fundador de esa asociación a favor del deporte, llegamos a tener 17 ligas afiliadas, entre ellas la de Rodolfo Prieto, con más de 300 equipos; con la fuerza que representaban las ligas, impulsamos algunos proyectos, buscamos hacer todo lo que pudimos, porque la gente no responde muy bien y a los políticos había que ofrecerles apoyo para que cooperaran, a excepción de Rogelio Gutiérrez, ya era presidente municipal y no ocupaba de apoyo”.

La Adesac estuvo en funciones a lo largo de dos años (1992–1994) bajo su cargo, además de ser en ese momento presidente de la Liga de Beisbol Municipal y también representante del comité Pro Construcción de la Unidad Deportiva Norte.

“En ese tiempo fuimos a buscar a (Carlos) Salinas de Gortari para pedirle la construcción de la Unidad Deportiva Norte, estuvimos en la Ciudad de México los 17 presidentes de las ligas que conformaron la Adesac, yo era corresponsal del Excelsior y el gerente de circulación del periódico nos hizo favor de interceder por nosotros para que pudiéramos ver al presidente, con quien tuvimos la oportunidad de tener una breve reunión en las oficinas de El Universal, a donde acudió con motivo de la remodelación de sus instalaciones”, recordó Puerta Miranda.

Desde 1975 distribuidor de periódicos, libros y revistas en Salamanca.

Y agregó: “(Carlos) Salinas de Gortari nos mandó con Raúl González, sin embargo, ese día no estaba en el despacho, así que regresamos 15 días después para reunirnos con él, entonces nos canalizó con Mitzia Vidal Castro, responsable de las instalaciones deportistas del país, ese día también acudió el presidente municipal de Salamanca”.

Jugaban en parcelas de cultivo

El movimiento a favor del deporte de Salamanca, impulsado por la Adesac, estuvo integrado por ligas de disciplinas deportivas, como el basquetbol, volibol, futbol, softbol, beisbol, box, hockey sobre pasto, lucha libre, todos ellos con un objetivo común: emprender acciones que permitieran mitigar la carencia de instalaciones deportivas.

“Para la práctica del béisbol había que esperar en las comunidades a que cosecharan las siembras de los terrenos donde jugaban y acondicionar los campos para poder jugar en parcelas prestadas por los ejidatarios, eran acondicionados con tractores para la práctica de este deporte, no había un campo municipal”, relató Jesús Puerta Miranda.

Como distribuidor de periódicos, libros y revistas es del cinco por ciento sobreviviente dentro de este rubro en la localidad.

Ante esa y muchas otras necesidades, lograron la conformación de la Adesac, que consigue gestionar el terreno para la construcción del campo municipal de beisbol y la práctica del futbol, terreno donado por Agustín Téllez Cruces.

Así también, con base a la presencia de la Adesac, se logró remodelar la Unidad Deportiva Sur y acondicionar campos de futbol en su interior, así como el pozo para el abastecimiento del agua.

De igual manera, apoyaron a los deportistas de las distintas disciplinas con alguna representación estatal o nacional, a efecto pudieran ir a competir.

“Se pasaba charola con los presidentes de las ligas, todos cooperábamos con algo, se consiguió un ring para la lucha libre, organizamos eventos en conjunto que nos permitió dar nuevo impulso a este deporte en Salamanca”.

Además, recordó que hicieron 16 funciones en la cancha El Árbol “y como 38 en el Fórum Salmantino, ubicado en la esquina de Morelos, frente a la glorieta, era una bodega grande del doctor Luis Aurelio Sánchez, él era parte de la asociación y con una cuota minina facilitaba dicho lugar; ahí estuvo Rayo de Jalisco, El Santo, Ray Mendoza, Súper Astro, Solar, en cada función entre cuatro o cinco luchas integraban la cartelera, es decir, por cada evento participaban alrededor de 20 luchadores”.

Un momento crítico en la organización de estos eventos fue cuando en una de éstas funciones sucedió algo inesperado, un accidente, la gente ocupó unas gradas circundadas, no había razón para que se subieran, ese día se emocionó la afición por la presentación de la Ola Blanca, tridente de luchadores vestidos de doctores, eran la sensación del momento, todos querían tener el mejor ángulo, el foro no estaba acondicionado con gradas, apenas las comenzaban a instalar para futuros eventos; sin embargo, en cuestión de minutos, la gente las ocupó, esto provocó se vinieran abajo y con ello toda la gente.

“Tuvimos que suspender la función, la gente cayó al precipicio, el saldo entre 10 y 15 lesionados, todos con algún hueso quebrado, la asociación tuvo que salir al quite y estar al pendiente de la recuperación de los afectados”.

Tiempo después, debido a una lesión en su columna, renunció a todo, dejando a la gente interesada en participar en el cargo para seguir en cada uno de los puestos. Él tuvo que ser operado en la Ciudad de México, sin embargo, a partir de ese momento la Adesac ya no tuvo el mismo auge que venía teniendo.

Buscó evitar demolición de campo municipal

Uno de sus mayores gustos era el beisbol, mismo que llegó a practicar en el campo “Ing. Antonio M. Amor”, con Abelardo Vega, jugador de los Diablos Rojos del México, e incluso impulsó el equipo “Libros y Publicaciones” en la Liga Municipal de Beisbol, además de jugar para escuadras de comunidades de Salamanca, como Altamira, trayendo a jugadores de la talla de Alonso Téllez, quien jugó para los Dodgers de Los Ángeles, así como de algunos otros que jugaron en Liga Mexicana de Beisbol.

En la pasada administración municipal, fue uno de los defensores de los campos nuevos, tras ser dado a conocer que ahí construirían un cuartel de la Guardia Nacional.

“Los delegados de los equipos de beisbol me buscaron por estar en desacuerdo con que el campo municipal de beisbol Rogelio Gutiérrez, ubicado dentro de los Campos Nuevos, se tomara para tal fin e hicimos frente a la administración municipal, le propusimos otros terrenos, más apropiados, sin embargo, no recibimos respuesta favorable e incluso incumplió con sus promesas de construir un campo nuevo de beisbol, al grado de realizar un ofrecimiento erróneo para la práctica de este deporte, usar la cancha de softbol de la Unidad Deportiva Norte”.

Desde 1975 distribuyó periódicos y revistas en Salamanca

Jesús Puerta Miranda, desde 1975, cuenta con una distribuidora de periódicos, libros y revistas.

“En aquel entonces se vendían mucho, se hacía buen negocio, así me daba el lujo de gastar dinero en el beisbol, hasta que deje de asistir, porque no podía jugar y al no poder jugar, sentía nostalgia, me retiré hasta como aficionado y me dedique de lleno a mi distribuidora y librería, ubicada en aquel entonces en Juárez 118, ahí estuve como 12 años hasta que me vine para acá”.

El proveniente de Guasave, Sinaloa, y oriundo de Chihuahua, solía aprovechar un solar ubicado atrás de su casa para practicar el beisbol e incluso durante su horario de comida prefería meterse a jugar en lugar de comer, esto antes de tener que regresar a trabajar.

Actualmente mantiene su distribuidora de periódicos, libros y revistas en Salamanca (Librería Minerva), es del 5% de sobrevivientes dentro de este rubro en la localidad,

“La gente sigue comprando libros, no como antes, para Navidad y Fin de Año se vendieron muchos con temática de autosuperación”.

▶️ Suscríbete a nuestra edición digital

Para terminar, Jesús Puerta Miranda destacó: “hoy en día se necesita una sociedad civil organizada que gestione e impulse el deporte de manera conjunta, que vea por las necesidades de los atletas y de las distintas disciplinas deportivas”.