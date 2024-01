Inicia con pie izquierdo segunda vuelta Petroleros Salamanca C FC

Salamanca; Gto. De manera por demás sorpresiva, inesperada e inusual, el equipo Petroleros Salamanca C FC, pierde por la vía del default ante Montañeses FC el cotejo relativo a la jornada 18 con la cual ha iniciado la actividad relativa al grupo dos de la Liga Premier Serie A, temporada 2023 – 2024.

Sorpresiva y dolorosa derrota sufren los Petroleros de Salamanca por default en arranque de la segunda vuelta.

El partido pactado para desarrollarse a las cuatro de la tarde en el Estadio Olímpico de la Sección 24 y no en horario habitual para los “guindas” no se desarrolló para sorpresa de propios y extraños.

Con jugadores en cancha por parte de ambos equipos, cuerpo arbitral y condiciones dadas en lo deportivo para el desarrollo del partido, el enfrentamiento se dio por terminado sin que rodara el balón, fueron más de cuarenta minutos de espera para que finalmente se diera a conocer al conjunto Montañeses FC, como ganador del cotejo.

La porra tóxica 68 en apoyo al equipo Petroleros Salamanca C FC estuvo afuera del Estadio Olímpico de la Sección 24.

Tras ser anunciada dicha decisión, cuerpo arbitral se retiró del terreno de juego, así como jugadores y cuerpo técnico del equipo Petroleros Salamanca C FC, mientras que el plantel proveniente de Veracruz realizó un poco de estiramiento y ejercitación física para inmediatamente después emprender su viaje de regreso al puerto jarocho.

Al respecto Víctor Saavedra, estratega del equipo Petroleros Salamanca C FC comentó, “al parecer hubo problemas administrativos que no se pudieron solucionar y eso desencadenó que no pudiera llevarse a cabo el partido contra Montañeses, es triste porque teníamos la ilusión de jugar y de arrancar la segunda vuelta con un triunfo, siguiendo la inercia de la primera vuelta, si da un poco de coraje, rabia porque no puede ser que pase esta situación en un club profesional”.

Con partido a puerta cerrada de la jornada 18 se cumple veto de dos partidos.

A ello agregó, “los chicos están tristes, molestos porque toda la semana hicimos el trabajo en lo futbolístico, táctico, mental y físico para afrontar este partido y se diera un resultado positivo para nosotros, pero solo la directiva sabe lo que sucedió, lo que impidió se desarrollara el partido”.

Enfatizó, “desde que se quiso subir la alineación a plataforma no dejaba el sistema, pensábamos que a lo mejor había una alineación indebida de Keiner que lo habían expulsado en Chiapas y posiblemente tuviera dos partidos de sanción, sin embargo, desde ayer se checó y era un partido nada más, esta situación es por otra cuestión de índole administrativo, el cuerpo arbitral nos apoyo esperando hasta el último momento que se pudiera abrir el sistema pero no y por eso fue que no se realizó el partido”.

Ante la pregunta de quién es decretado ganador comentó, “perdimos en la mesa o como literalmente se dice por default, fue lo que nos argumentaron ellos, de ahí por lo cual el partido no se llevó a cabo”.

Además subrayó, “no se vale que se den este tipo de cosas, más que nada me duele por los jóvenes, estaban muy ilusionados y motivados con la intensión de sacar un buen resultado y arrancar bien la segunda vuelta, pero no se pudo realizar, nosotros cumplimos en lo que nos compete, ya lo demás es ajeno a nosotros, ojalá se pueda resolver esto para bien del club y de los muchachos”.

En relación al siguiente partido de visita ante el campeón defensor Tampico señaló, “primero vamos a ver si se resuelve ese problema administrativo y sobre ello que nos pasen la información para empezar a planear, pero ahorita, estamos un poco impactados por lo que suscitó, vamos a esperar que comenta la directiva”.

Con respecto a los partidos de preparación que el equipo sostuvo de cara al inicio de la segunda vuelta comentó, “no reflejaron lo que había hecho el equipo durante la primera vuelta, en dos partidos recibimos muchos goles a diferencia de todos los goles que recibimos en la primera vuelta pero esto es así, sabíamos que ante Montañeses era una oportunidad de sacar un buen resultado, no se jugó, sin embargo, espero el equipo siga teniendo y manteniendo esa línea que nos caracterizó, con orden defensivo que nos llevó a la postre sacar buenos resultados”, concluyó.