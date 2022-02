Hockistas de Francia, Argentina, Puerto Rico, Perú y México en Salamanca

Equipos de hockey sobre pasto provenientes de Francia, Argentina, Puerto Rico, Perú y del interior de la república mexicana, se encuentran listos para disputar la Copa Guanajuato 2022 a celebrarse del 17 al 20 de Febrero en la Unidad Deportiva Sur “Luis H. Ducoing” de esta localidad.

A unos días de haber concluido la copa Challenger Guanajuato 2022, torneo de desarrollo o segunda división, arranca la actividad de la Copa Guanajuato 2022 con la histórica participación de un club proveniente de Europa.

Del 17 al 20 de Febrero se disputa la Copa Guanajuato de Hockey Sobre Pasto 2022.

Anteriormente, la copa Guanajuato, bajo el formato de la Copa Flick, no había registrado la participación de un Club proveniente del viejo continente, en esta ocasión, Francia con su club Wattignies HC realiza su presentación dentro de la casa del hockey sobre pasto en México.

En la presente edición también participa el Club C. U. B. A Club Universidad de Buenos Aires, Argentina; el Club Baldrich de Puerto Rico y el Club OMA de Perú, este último también tuvo actividad hace unos días dentro de la Copa Challenger Guanajuato, en la cual también se contó con el equipo Hockey Costa Rica.

El equipo guanajuatense Bienen H. C. campeón defensor en rama varonil.

La Copa Hockey Guanajuato, bajo el formato de la Copa Flick, se internacionalizó, ahora se consolida como el mejor certamen de Hockey Sobre Pasto en México, además de comenzar a ser considerado el mejor torneo de la disciplina en toda Latinoamérica.

Dentro de la Copa Guanajuato 2022, participa en rama varonil, Baja California, Baldrich H. C., Bienen H. C., Indios H. C., OMA H. C., PAV, LSH y Wattignies. Y en rama femenil, Bienen H. C., PAV, C. U. B. A, Tres Generaciones y Halcones Guanajuato.