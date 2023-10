Hermanos salmantinos listos para competir en mundial de artes marciales WKU

Salamanca; Gto. Mejor manera y oportunidad de homenajear medio siglo de trayectoria deportiva de su padre Ignacio Flores Mariano, Gran Campeón en Formas Tradicional Cintas Negras Lima Lama, no se pudo presentar para los hermanos salmantinos Francisco y Eduardo Flores Gómez, ambos viajaron con destino a Calgary, Canadá para representar a México dentro del campeonato mundial 2023 de artes marciales en calidad de seleccionados nacionales de la World Karate Unión Kick Boxing (WKU).

Desde hace tiempo los hermanos Flores venían buscando la oportunidad de ser seleccionados nacionales.

Previo a su viaje emprendido a Calgary, Canadá, ambos deportistas salmantinos en exclusiva para Organización Editorial Mexicana (OEM), hablaron sobre su preparación, sentir y expectativas en torno a su debut dentro de una justa deportiva que reunirá a las mujeres y hombres más fuertes de las artes marciales modernas y tradicionales en búsqueda de títulos de talla mundial.

Ambos hermanos debutarán en campeonato mundial

Para ambos deportistas salmantinos, este será su primer campeonato mundial, de ahí por lo cual desde hace unos meses triplicaron por día sus entrenamientos, se rodearon de profesionales en temas como recuperación física, rehabilitación, alimentación, entre otros aspectos.

Eduardo Flores representará a México en Forma Tradicional y Kick Light.

La oportunidad de representar a México dentro del mundial de artes marciales de Calgary, Canadá ha sido parte de un proceso que despegó para ambos tras resultados obtenidos dentro del nacional de Mérida, Yucatán celebrado este mismo año.

Al respecto Eduardo Flores con 40 años de experiencia dentro de las Artes Marciales comenta, “todo es un proceso, dentro de las artes marciales hay diferentes ligas que realizan mundiales, mi hermano y yo estuvimos a punto de ser seleccionados nacionales de otra liga de Karate Kick Boxing, sin embargo, por cuestiones laborales no pudimos asistir, pero en esta liga WKU estuvimos compitiendo en torneos regionales, estatales y el nacional realizado en Mérida, Yucatán, resultados obtenidos ahí por ambos nos abrió las puertas para ser seleccionados nacionales mexicanos y ahora poder representar a nuestro país en Canadá”.

Enfatizo, “esta representación nos ha implicado primero que nada el gasto monetario, ha sido un gasto fuerte porque a veces se carece de patrocinio, sin embargo, puedo mencionar que hay muchas personas que nos han apoyado y confiado en nosotros para poder realizar este sueño”.

A ello agregó, “ser seleccionados nacionales nos ha implicado entrenar más, estar bien físicamente y mentalmente, de un entrenamiento pasamos a tres o cuatro en un solo día los días de la semana, gracias a ello vamos ahora al mundial muy mentalizados y enfocados”.

Así también subrayo, “esta oportunidad representa una parte muy emocional dentro de mi ser, dado que siempre me he dedicado a fomentar estilos de vida saludable a través de las artes marciales, aún más que ya que estoy pasando a una edad más adulta, espero ser ese ejemplo a seguir para todos mis alumnos, hijos y sociedad salmantina (sic)”.

Convencido que nunca es tarde para cumplir los sueños, Eduardo Flores, recalca la repetición, disciplina, constancia y mucho trabajo como elementos claves para hacer realidad los sueños.

Por su parte Francisco Flores con 24 años de experiencia dentro de las artes marciales señaló, “nos hemos venido preparando muy fuerte, espero nos vaya bien, es un evento de muy alta calidad, me siento muy bien física y mentalmente, muy preparado, esperando se llegue el día, contra el país y peleador que me toque voy a darlo todo, ambos queremos hacer una buena competencia en Canadá”.

No dejó de mencionar encontrarse contento y agradecido con esta oportunidad, “tardé en lograr este objetivo, sin embargo, no lo dejé en tan solo el deseo de querer ir aun mundial, lo tuve que trabajar demasiado para llegar a esto y ahora a echarle todos los kilos e ir con toda la actitud ganadora que es lo que voy, voy a ganar y no solo competir”.

De igual manera se dijo agradecido con todas las personas que los están apoyando, “hay muchas personas que sin darme cuenta me estaban ofreciendo su apoyo y pues bueno lo único que les puedo decir es que voy con la actitud de ganador y dar lo mejor de mí en el mundial, no me voy a guardar nada voy a ir directo a lo que tengo que hacer, sé hacer y que me enseñaron desde bien chiquitillo”.

Heredan legado de leyenda salmantina en artes marciales

Francisco Flores representará a México en Full Contact.

Desde pequeños ambos incursionaron en las artes marciales gracias a su papá Ignacio Flores Mariano, eminencia del Lima Lama en Salamanca que está por cumplir 50 años de trayectoria deportiva.

Al respecto Francisco Flores comenta, “comencé desde los cuatro años de edad y desde ese entonces no he dejado este deporte, estoy muy contento de seguir practicando lo que mi papá me enseño desde muy chiquitito”.

Además, señaló “voy para 24 años de practica de este deporte, a pesar de que ya son algunos años, siento que me hace falta mucho por aprender, siempre he buscado aprovechar todos los conocimientos de las personas que me han compartido un tanto de lo que saben (sic)”.

En su momento, ha sido número uno en pelea -65 del Ranking Nacional de Light Contact, además de ser el único peleador salmantino y del estado en lograr Nocaut en Sport Karate.

Mientras tanto, Eduardo Flores, tiene cuarenta años practicando este deporte, es cinturón negro en la disciplina marcial de Lima Lama, además de tener la carrera en Educación Física.

Ambos han vivido un sin número de experiencias deportivas por todo México e incluso han representado al país en Centroamérica y Norteamérica.

“Con mi hermano he andado de arriba abajo, este deporte me ha dado la dicha de poder convivir con mi hermano, hemos andado en competencias por Colombia, Guatemala Costa Rica, Canadá y todo México”, mencionó Eduardo Flores

“A lo largo de muchos años trabaje el sueño de un día ser mundialista, ahora vamos a darlo todo”, externó Francisco Flores.

Mundial de Galgary, Canadá con dedicatoria especial

Para ambos el campeonato mundial de Galgary, Canadá será un evento especial al darse esta oportunidad como seleccionados nacionales en el marco del 50 aniversario de trayectoria deportiva de su papá.

En este sentido Francisco Flores destaca, “este tema es de mucha motivación tanto para mi hermano como para mí, que orgullo que mi señor padre fue quien nos inculcó el arte marcial y que seamos ahora sus primeros atletas en ir a una competencia de talla mundial”.

Por su parte Eduardo Flores externó, “que mejor homenaje para mi señor padre que esto, está por cumplir 50 años de practica de Lima Lama, dice que ya es momento de retirarse, queremos homenajearlo a través de este mundial”.

Dentro del campeonato mundial competirán más de 70 países, Eduardo Flores, tendrá actividad en modalidad de Forma Tradicional (Kata) más de 18 años y Kick Light más de 35 años, menos de 75 kilos.

Mientras tanto, Francisco Flores, registrará participación en Full Contact más de 18 años menos de 65 kilos.