Gus Greensmith a las puertas de conquistar el WRC2 del Rally México

León, Guanajuato.- Así como Sebastien Ogier es el mandón en la máxima categoría dentro del Rally Guanajuato México, el británico Gus Greensmith va sobre caballo de hacienda para agenciarse los máximos honores en el WRC2.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Lo del nacido en Mánchester es contundente, simple y sencillamente no ha tenido quien le oponga resistencia, ni siquiera el francés Adrien Fourmaux, de quien se esperaba mucho más al volante del Ford Fiesta preparado por el equipo M-Sport.

Greensmith adelanta por 31.6 segundos a Fourmaux, mientras que al sueco Oliver Solberg lo tiene a 1:18.8; de esta manera, solo un incidente o una avería mecánica en el último día de actividades podría poner en jaque a Gus y a su navegante, el escandinavo Jonas Andersson, quienes han encontrado un ritmo constante a bordo del Skoda Fabia.

Al cierre de la jornada, Greensmith comentó que “estamos un poco cansados, ha sido un día muy largo, no corrimos algunos tramos por el accidente y aún así nos sentimos agotados, es el calor, la altura, no lo sé, pero felices porque estamos ahí. Venimos a demostrar que esta temporada lo vamos a pelear buscando regresar pronto con un asiento al WRC. México es un rally que nos gusta, es un desafío y para finalizar solo hay que mantenernos en una buena línea, arriesgar no es opción, pero tampoco es que vayamos a ir a paso lento, aquí nada está dicho”.

Por su parte, Fourmaux vio diluidas sus chances en la especial 17 de Derramadero 2 cuando tuvo que salir de la ruta y enseguida se dirigió hacia el Parque de Servicio. El galo señaló que “ha sido un día de errores, no ha sido bueno porque hemos perdido tiempo”.

SALAS SE ANOTA EL NACAM

De punta a punta, Carlos Salas ganó la competencia del serial regional NACAM que, debido a reglamento, completó su itinerario al cierre de la jornada sabatina. A las riendas del Skoda Fabia, Salas y su copiloto “Jimmy” Zapata, le metieron 2:02.5 minutos al potosino Ricardo Cordero y como tercero acabó el poblano Alejandro Mauro a más de siete minutos de la punta. Poco influyó que Salas recibiera una penalización de 10 segundos por arribar un minuto tarde a uno de los controles.

Rally Guanajuato México WRC

Clasificación Parcial WRC2 (Día 3)