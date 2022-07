Gana respeto el Rally Guanajuato México ante la FIA y el WRC

León, Guanajuato.- Al margen de lo que suceda con Argentina y Chile, incluso con la posible entrada de los Estados Unidos, el que el Rally Guanajuato México haya asegurado su regreso al WRC en 2023, es fiel reflejo del respeto y jerarquía que este evento se ha ganado con el transcurso de los años.

“En las visitas que hemos tenido a otros rallies y a la misma FIA, hay un respeto enorme por el Rally México, hay un reconocimiento y había ganas de volverlo a ver, a lo largo de los años forjamos un evento que tiene su peso específico en el calendario, no tenerlo representó un hueco y quedaba claro que un calendario sin fechas en América no podía ser de un Mundial, no sé cómo vayan las negociaciones con Chile y Argentina, se habla de Estados Unidos, pero en lo que a nosotros corresponde, debemos seguir creciendo y trabajando”, comentó Gilles Spitalier, director de Rallymex.

Una probable aparición del país de las barras y las estrellas en el Mundial de Rallies, lejos de perjudicar o representar una competencia directa para la etapa que se corre en terracerías “guanajuas”, podría resultar de beneficio en más de un sentido.

“Todos quieren ir a Estados Unidos, armadoras, equipos, hoy el peso de Estados Unidos en la FIA es muy fuerte con tres fechas de la Fórmula 1, el WEC, la Fórmula E, a veces Estados Unidos se maneja a su manera en el automovilismo y en otros deportes, pero están de a poco entrando y el rallismo ya se tardó, lo de Estados Unidos sucederá tarde o temprano y en lugar de competir, debemos trabajar con ellos porque puede ser una ventaja y podemos hacer un back to back que lo hace eficiente en términos económicos y de tiempo porque se meterá un calendario de 14 o 16 fechas en un año, hay que recordar que esto no es como la Fórmula 1 de solo un fin de semana, es toda una semana y nuestra teoría es que lejos de defendernos de ellos, debemos de trabajar con ellos”.

Por último, Spitalier descartó que la fecha de marzo vaya a cambiarse, además de confirmar que ya existe una pre-ruta de cara al siguiente año y las adecuaciones que se hagan obedecerán a las nuevas normativas por la evolución a autos híbridos.

“Tenemos que ver cuestiones logísticas, que todo funcione bien, los híbridos son más complicados porque pueden provocar descargas, entonces hacer tamos callejeros se torna difícil, pero haremos cosas especiales, pensando en que el público no ha tenido rally WRC desde hace dos años y esta habida de tenerlo”, aseveró.