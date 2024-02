Vuelve a la carga Alice Soto con Selección Nacional Sub 20 Femenil

La número ocho del ranking mundial Sub 20 de la Federación Internacional de Historia y Estadística del Futbol (IFFHS), Alice Fernanda Soto Gallegos, del Club Pachuca, vuelve a la carga con Selección Nacional Femenil rumbo a la Copa del Mundo de Colombia 2024.

Te recomendamos: Ex campeón salmantino a nivel profesional por el pase a la final de Los Soles

La jovencita salmantina se encuentra concentrada del 10 al 15 de febrero con Selección Nacional de México Femenil Sub 20 que en próximos días realizará gira por Europa como parte de su preparación para la Copa del Mundo a celebrarse del 31 de agosto al 22 de septiembre del 2024, en Colombia.

Alice Soto se encuentra concentrada con Selección Nacional Sub 20 Femenil de cara a nueva gira de preparación por Europa. Fotos: Cortesía / @Selección Nacional de México

Previo a su gira por Europa, la Selección Nacional de México Sub 20 Femenil, tendrá un partido de preparación ante Cruz Azul, posteriormente las jugadoras elegidas viajarán con destino a Madrid, España, donde tendrán un par de partidos de alto nivel ante potencias mundiales de la categoría como es Alemania (tricampeón mundial) y España (vigente campeón).

Para la presente concentración se encuentran trabajando 26 jovencitas bajo las órdenes de Ana Galindo, estratega que las clasificó a la Copa del Mundo, de Colombia 2024 y donde la jovencita salmantina en tiempo agregado marcó el gol de la victoria ante Canadá que dio el boleto a la Copa del Mundo.

De cara a la Copa del Mundo Sub 20 de Colombia, Alice Soto busca refrendar su lugar en Selección Nacional Mexicana.

Ahora, la mejor jugadora Sub 20 de la CONCACAF y mejor jugadora juvenil de la Liga MX Femenil, busca ganarse un lugar en lista definitiva que le permita encarar su segundo mundial de la categoría y tercera justa mundialista en su trayectoria deportiva.

A nivel de selección nacional de categorías inferiores, Alice Soto, ha venido viviendo todo un proceso, inició en Sub 15 donde consiguió un campeonato en torneo con sede Estados Unidos, posteriormente formó parte de la Sub 17 donde alcanzó un subcampeonato Sub 17 de la CONCACAF y disputó un mundial en la India.

Con Selección Sub 20 ha sido campeona a nivel de CONCACAF y ahora apunta a su segundo mundial de la categoría a celebrarse este año en Colombia.

Como parte de la preparación a finales del año pasado y tras conquistar el boleto a la Copa del Mundo Sub 20, la Selección Nacional Mexicana Femenil realizó su primera gira de preparación, esto luego de enfrentar en partido amistoso al equipo Necaxa de la Liga MX Femenil.

▶️ Suscríbete a nuestra edición digital

En lo que fue primera gira de preparación de la Selección realizada en Cádiz, España, enfrentó a Francia y Bélgica, ahora jugarán ante el vigente campeón y el tricampeón de la categoría.