Scarlett Camberos fue presentada en Angel City: “Estoy feliz de crear un camino para las niñas”

Scarlett Camberos, parte de una lista reducida de latinas en la National Women’s Soccer League, fue presentada en la serie “año nuevo, caras nuevas”, en donde Angel City muestra a las nuevas incorporaciones del equipo, mismo al que fue transferida en marzo con el Club América.

Scarlett, quien se considera una jugadora atlética y rápida, sabe su participación en la NWSL genera un gran impacto en las niñas hispanas que crecen jugando fútbol “No tuve un modelo a seguir mexicano cuando decía ‘oh, quiero ser como ella’. Ahora estoy feliz de crear un nuevo camino a seguir para las niñas”.

La delantera recordó su presentación ante el conjunto angelino, en donde, con un gol que definió con la zurda mientras portaba la verde, es “el mejor recuerdo relacionado al fútbol, porque fue mi primer gol con la selección, y mi familia estaba ahí en LA, y honestamente, el ambiente fue increíble en el estadio”.

La goleadora dijo que “la sensación de convertir es como ninguna otra” y que lo que más disfruta del fútbol es jugar con sus compañeras y combinar, al igual que superar a las rivales mano a mano”.

Por otro lado, la mexico-americana expresó que ser parte del Tricolor “es una sensación increíble” pues siempre se había identificado más con la cultura mexicana, algo que su familia siempre apoyó “siempre dijeron que si representaba a México, estarían orgullosos”.

La ex americanista conoce el impacto que tiene ante la niñez hispana que se encuentra en Los Ángeles, en donde considera importante tener atletas mexicanas a las que admirar cuando están creciendo “es una sensación abrumadora representar a tu país y hay gente ahí por ti, viéndote. Usualmente, no pueden ir a partidos a menos que sean en LA, porque mucha gente no puede volver a cruzar—así que lo hacemos por ellos y la verdad que es abrumador”.