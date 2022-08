Santos prolonga la agonía del León al derrotarlo en la Laguna

Renato Paiva le movió, cambió su defensa, sacudió el 11, pero ni eso fue suficiente. La Fiera continúa perdiendo y sigue alejándose cada vez más de aquel estilo que llegó a dominar el futbol mexicano no hace mucho tiempo. Santos vino de atrás para ganarlo 2-1 y se mantiene invicto jugando en el Corona TSM.

Con tres centrales y par de laterales, así como banqueando a gente de condiciones ofensivas y de peso específico como “El Chapo” Montes, Campbell y Dávila, el “domador” buscó una especie de reacción después de la goleada en Monterrey y el severo tropiezo en casa ante Mazatlán. El problema es que a diferencia de unos Guerreros mucho más compenetrados, este León se ve partido, desdibujado, sin orden e incluso hasta desanimado cuando de festejar un gol propio se trata.

Y porque ya se ha vuelto una costumbre que todos los juegos de la Liga MX tengan su polémica arbitral, ahora tocó turno de que el chiapaneco Víctor Cáceres echara temprano por la borda su trabajo con la doble amarilla que no quiso sacarle al argentino Brunetta y el penal que no sancionó en favor de los locales, luego del jalón de playera que Célestine le aplicó a Correa, acción en la que sorpresivamente el VAR brilló por su ausencia.

Santos era ligeramente mejor y Javier Correa parecía capitalizar el momento, solo que en esta ocasión, el asistente dos Leonardo Castillo y la gente del videoarbitraje, ahora sí le atinaron al sancionar el fuera de lugar de Brunetta, que si bien no participó de la jugada, sí estorbó a Cota en su ángulo de visión. La Fiera se salvaba y nuevamente empezaba a pasar apuros, todo producto de su incapacidad para tomar la esférica y ponerla a circular de mediocampo hacia adelante.

Lucía más cerca el primero de los laguneros, que el despunte felino, pero el futbol tiene esos pasajes raros o injustos, así que al 37´, el canterano leonés Fidel Ambriz no lo pensó dos veces, jaló del gatillo a las afueras del área y la redonda ingresó pegadita al palo izquierdo de la cabaña defendida por Carlos Acevedo. León estaba pegando ante la sorpresa de propios y extraños en La Comarca.

Sin embargo, apenas tres minutitos le duró el gusto a los del Bajío de estar adelante en el marcador. Nadie, absolutamente nadie, fue para salirle al paso a Campos, que de igual manera le pegó con rencor y cruzó sin opción alguna a Rodolfo Cota. Los comandados por Lalo Fentanes se encontraban de vuelta, aprovechando los serios despistes de una de las zagas más castigadas en lo que van de nueve fechas del Apertura 2022.

La Fiera no quiso ganarlo en el complemento, su postura lo dijo todo, pese a que Paiva echó toda la carne al asador. Los panzas verdes extrañamente se sintieron cómodos soltándole la pelota a un rival que no dudó en liquidarlo, pese a los titubeos de Cáceres y compañía. A pelota quieta, Torres remató de cabeza para mandarla a guardar, el tanto se invalidó por supuesto fuera de lugar, suerte que el VAR le corrigió la plana al juez central y en especial a su bandera Enrique Bustos. Eso fue todo para que Santos despachará a un León que no anda y que con tres derrotas al hilo tiene a su técnico pendiendo de un hilo.

Jornada 9

Santos 2-1 León

Goles

0-1 Minuto 37.- Zurdazo de Fidel Ambriz que entra pegado al palo izquierdo de Acevedo

1-1 Minuto 40.- Omar Campos saca potente riflazo dentro del área para cruzar a Cota

2-1 Minuto 65.- Centro a balón parado por izquierda que remata de cabeza Félix Torres

Alineaciones

Santos: 1.- Carlos Acevedo, 2.- Omar Campos, 5.- Félix Torres, 20.- Hugo Rodríguez, 8.- Carlos Orrantia, 6.- Alan Cervantes, 221.- Jair González (7.- Harold Preciado 60´), 29.- Juan Brunetta (9.- Leo Suárez 85´) , 11.- Fernando Gorrirarán, 27.- Javier Correa (24.- Diego Medina 75´), 19.- Eduardo Aguirre (16.- Aldo López 85´), DT.- Eduardo Fentanes.

León: 30.- Rodolfo Cota, 23.- Byron Castillo, 21.- Stiven Barreiro, 2.- Julien Célestine, 25.- Paul Bellón, 24.- Osvaldo Rodríguez (7.- Víctor Dávila 75´), 26.- Fidel Ambriz, 8.- Iván Rodríguez (16.- Javier Ibarra 82´), 19.- Yairo Moreno (9.- Federico Martínez 59´), 13.- Ángel Mena (12.- Joel Campbell 59´), 18.- Lucas Di Yorio, DT.- Renato Paiva

Tarjetas Amarillas

Santos: Brunetta (12´)

Brunetta (12´) León: Rodríguez (11´), Rodríguez (38´), Bellón (51´)

Tarjetas Rojas

No Hubo

Árbitro

Víctor Cáceres (Mal)

Asistentes

Enrique Bustos y Leonardo Castillo

Estadio TSM Corona

