Salmantina capitana de la Selección Nacional de México Sub–17

Cada vez más cerca del sueño premundialista se encuentra la jovencita guanajuatense de origen salmantino, Alice Fernanda Soto Gallegos, quien recientemente tuvo su segunda concentración del año con Selección Nacional de México Sub – 17 que se prepara para la eliminatoria de la CONCACAF a disputarse del 23 de Abril al ocho de Mayo en República Dominicana.

La jovencita salmantina del Club Pachuca, con quince años de edad, cerró con broche de oro, la penúltima concentración previa al premundial, lo hizo en calidad de capitana, además de marcar un gol y dos asistencias en partido de preparación ante el equipo Pumas Sub – 17.

La jovencita salmantina con grandes sueños por realizar en futbol profesional se prepara para el Premundial de la CONCACAF.

La concentración se llevó acabo por espacio de dos semanas en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).

Una concentración de mucha exigencia física, técnica y táctica, bien trabajadas por el cuerpo técnico a cargo de la estratega nacional, Ana Laura Galindo.

Aunado a lo anterior, las integrantes de la Selección Nacional Sub 17, han tenido entrenamientos en cancha, análisis de video, charlas de crecimiento personal y nutrición.

Dentro de esta concentración, el equipo nacional Sub – 17 sostuvo dos partidos de preparación, el primero ante Cruz Azul Sub – 17, escuadra ante la cual pierden uno a cero; y el segundo ante Pumas – Sub 17, a quien superan nueve por cero con anotaciones de Blanca Muñoz, Layla Sirdah, Valerie Vargas, Deiry Saldivar, Alice Soto, así como el doblete de Maribel Flores y Montse Saldivar.

A nivel de selección nacional categorías menores, se reencontró en el CAR con amigos del equipo de la infancia.

Esta fue la penúltima concentración previa a la justa premundialista donde México enfrentará a selecciones de la región Norte, Centroamérica y el Caribe. Los tres mejores equipos del torneo clasificaran a la Copa Mundial de Futbol Sub – 17 de este mismo año a realizarse en la India.

La jovencita salmantina, como parte del proceso vivido con Selección Sub – 17, ha sido convocada en doce ocasiones, una de ellas con partidos amistosos ante Canadá y otra acompañada de gira de preparación por Praga, República Checa; previo a ello se perdió por lesión gira de preparación por Segovia, España.

Alice Soto, jugadora del Club Pachuca, no ha dejado de darlo todo en cada entrenamiento tenido en el CAR con Selección Nacional Sub – 17 como parte de su preparación rumbo al premundial.

Mientras tanto, con el Club Pachuca, el año pasado marcó el mejor gol del Club del Apertura 2021, lo hizo en la fecha seis, tras bajar con el pecho un rebote que deja botar en corto para después prender la de “gajos” con potente disparo al ángulo superior derecho de la “cabaña” resguardada por el equipo Mazatlán.

La jovencita salmantina, desde su debut con el Club Pachuca, ha marcado tres anotaciones; además de ser campeona invicta en Copa Internacional Dallas Girls 2019 con Selección Nacional Sub – 15, en aquel entonces con 13 años de edad anotó el gol del triunfo en la final.

Con grandes sueños por realizar en el futbol profesional y considerada promesa en la Liga MX Femenil, Alice Soto, se encuentra contenta y motivada, con grandes sueños por realizar dentro del futbol femenil.

Esta reciente concentración, también ha sido inolvidable para Alice Soto, quien a nivel de selección nacional de categorías menores se reencontró en CAR con amigos del equipo infantil, Lorito Jiménez, ahora CEFOR Paul Ortega (Cristo Navarrete, Jesús Salina, Cristobal Alfaro y Herbey Miranda), y aunque son de diferentes partes del país, llegaron a ganar juntos torneos nacionales, ahora cada uno de ellos se abre camino y va cumpliendo sus sueños, prevaleciendo esa gran amistad y cariño como en su infancia.