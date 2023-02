Ocupa a Pedro López la efectividad ofensiva del Tricolor Femenil

León, Guanajuato.- Pese a que no se ha logrado una mayor efectividad de cara al arco contrario, Pedro López, seleccionador del Tricolor Femenil, se dijo satisfecho por lo que ha podido observar de sus comandadas durante dos duelos de la W Revelations Cup.

“Nos quedan muchos detalles por mejorar, me parece que aún no somos ese equipo sólido, aunque tenemos síntomas del potencial de este grupo, veo momentos del primer tiempo ahora con Costa Rica donde nos acercamos mucho a lo que buscamos, pero luego las desconexiones de la segunda mitad son de esos detalles que he hablado, siento que por momentos nos superaron, cuando nos hicieron correr nos costó, caímos en precipitaciones y nos confundimos, no identificamos lo que nos llevó a jugar bien en ese primer tiempo”, apuntó el español.

De la cuestión ofensiva, donde México tiene volumen, genera, pero suele sufrir a la hora de convertir, precisó que “lo más difícil en el futbol de ahora es generar, en los entrenamientos hemos trabajado la zona de remate, la gestión de los desmarques, generar espacios y ocupar la segunda línea, entonces me preocuparía más si no generáramos oportunidades”.

López aseguró que este representativo debe acostumbrarse a ganar todo lo que afronte, por ello la exigencia del siguiente martes cuando México se mida a Colombia en compromiso definitorio.

Foto: Francisco Meza | El Sol de León

“Es como una final y con la motivación que nos debe de dar el rival, finalista en CONMEBOL y mundialista, tiene jugadoras de proyección internacional, así que será el partido donde de verdad debemos explotar todo nuestro potencial. Debemos consolidar lo que hemos hecho y luego las exigencias me las pongo yo y de ahí al grupo, no queremos ser el equipo del Premundial, queremos ser y que se nos reconozca como la selección ganadora de la Revelations Cup”.

RESALTA LIDERAZGO DE KENTI

Pedro López reconoció la valía que tiene Kenti Robles con el seleccionado mexicano, siendo líder dentro de la cancha, pero también al interior de un vestuario que de a poco va integrando a nuevas elementos.

“Lo de Kenti es bárbaro, está en un gran momento, tiene protagonismo con el Real Madrid en liga y Champions, me parece que transmite su capitanía y gestiona de la mejor manera los momentos y las sensaciones del vestuario, siempre que juegue con nosotros será una cuestión importante porque es una jugadora que marca diferencia”, aseveró.