Medallista olímpico salmantino apunta hacia el mundial de Qatar

Para los tres primeros juegos de la eliminatoria mundialista rumbo a Qatar 2022, ha sido convocado el medallista de bronce salmantino, Roberto “Piojo Alvarado quien desea seguir triunfando a nivel de Selección Nacional.

En el marco de la entrega de reconocimiento recibido por parte del Club Cruz Azul por sus 100 partidos con la Máquina, el jugador salmantino Roberto “Piojo” Alvarado ha recibido también convocatoria para los primeros juegos de la eliminatoria mundialista.





El jugador salmantino es convocado para primeros partidos de eliminatoria rumbo al mundial de Qatar 2022.





Roberto “Piojo” Alvarado a nivel de Selección Nacional ha sido subcampeón Sub – 21 del Torneo Esperanzas Toulón, campeón de la Copa de Oro 2019 con Selección Nacional Mexicana Mayor, campeón Preolímpico 201|1 con Selección Nacional de México Sub – 23 y medallista de bronce en Juegos Olímpicos de Tokio 2021 con Selección Nacional de México Sub – 23.

A nivel de representación nacional, ha disputado más de 20 partidos, y cuenta con siete goles, uno de ellos registrado recientemente en Juegos Olímpicos ante Japón, fase de grupos.

Mientras tanto, con el Club Cruz Azul, llegó a 100 partidos y ha sido campeón de Liga Guard1anes 2021 Clausura, Campeón Copa por México 2020, campeón Súper Copa MX 2019, Campeón Leagues Cup 2019 y Campeón de Copa MX Apertura 2018.





El reconocimiento lo recibió junto a su compañero Julio César Domínguez quien por su parte llegó a 500 partidos con Cruz Azul.





A sus 22 años de edad, consciente de que las oportunidades quizá solo pasan una vez en la vida y que los sueños si se cumplen, forma parte del cambio generacional que se viene gestando a nivel de Selección Nacional de México Mayor rumbo al mundial de Qatar 2022.

Por lo anterior ha sido convocado a concentración con Selección Nacional de México Mayor para los tres primeros partidos de la eliminatoria mundialista que se jugarán ante Jamaica, Puerto Rico y Panamá el 2, 5 y 8 de septiembre respectivamente. La concentración inicia este sábado 28 de Agosto en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).