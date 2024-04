Luis Angel “Pelé” Zuñiga, un salmantino con casta de campeón

Con la satisfacción de haber alcanzado un nuevo título de campeón en su palmarés como futbolista semiprofesional, el jugador salmantino, Luis Angel Zuñiga Morales “Pelé”, se dice orgulloso de tener la oportunidad de representar a Salamanca en torneos de futbol de alto nivel donde está alcanzando importantes logros que le permiten seguir abriendo puertas para competir en distintos torneos e incluso espera muy pronto poder jugar en el extranjero.

El acróbata y carrilero Luis Angel “Pelé” Zuñiga, recientemente ganó con el equipo Constructora MLC/JCHA/Atlético Nacional la Copa Potosí o Torneo del Millón 2024 y hace un año se consagró campeón de la edición 41 del Torneo de Los Soles con el equipo Constructora MLC/JCHA.





De un año para acá ha ganado importantes torneos y en otros ha quedado subcampeón.





“Hay vamos poco a poco, alcanzando nuevas metas, el año pasado dentro de la Copa Potosí llegué a la final, pero la perdí, ahora las cosas han sido distintas, se logra ganar y con ello cumplir el objetivo, estoy contento y feliz por haber alcanzado una nueva meta”, comentó Luis Angel “Pelé” Zuñiga.

A ello agregó, “sabíamos que no iba a ser fácil, se nos dio el resultado, al minuto cinco cayó el primer gol y eso nos dio mucha seguridad, tenemos un gran equipo y grandes compañeros, sabíamos que de ir ganando debíamos mantener siempre el cero abajo, el dos a cero ha sido un buen resultado y con ello logramos el título”.

Enfatizó, “estoy muy contento de estar poniendo en alto del nombre de Salamanca en distintos torneos de alta calidad, varios de mis compañeros están dentro de esa lista, sin embargo, ha sido gracias al esfuerzo y el apoyo de mi familia he logrado salir adelante”.

En relación a su experiencia como futbolista profesional comenta, “desgraciadamente no llegué a lo que quería ser, pero esto de la talacha me está dando mucho, estoy muy orgulloso de estar representando a Salamanca en torneos de alto nivel donde uno tiene la oportunidad de mostrar lo que uno es capaz de hacer (sic)”.

A nivel de futbol profesional, Luis Angel “Pele” Zuñiga formó parte de fuerzas básicas del Club León, Salamanca FC de Tercera División, Tigres Sahuayo de la Segunda División Liga Premier Serie “B” y Celaya de Liga Premier.

Al respecto comenta, “a veces el futbol profesional es injusto, los viáticos no me alcanzaban, además tenía que mantener a mí familia y me quiebran el pie estando en Celaya, se vino todo para abajo; la salud, lo económico y hasta cierto punto la indisciplina, me impidieron seguir buscando oportunidades a nivel profesional”.





“Es un orgullo poder representar a Salamanca en torneos importantes de futbol semiprofesional”, Luis Angel “Pelé” Zuñiga.





Enfatizó, “me han preguntado porque no regreso, creo que ya paso mi etapa, lo más justo ha sido dejar a un lado lo profesional, ahora gracias a Dios me va bien dentro de la talacha”.

A ello agregó, “una vez recuperado de aquella lesión, no me dieron ganas de volver a intentar quedar a nivel profesional, hay mucha mafia que desmotiva, a parte ya había estado algo de tiempo lejos de mi familia, ya no quise separarme de ellos, prácticamente cerré mi ciclo cuando dejé Celaya”.

Así también comentó, “ahora se vienen nuevas metas y grandes proyectos, voy a seguir preparándome, espero muy pronto poder jugar torneos de futbol semiprofesional en el extranjero, ahora esa será mi tirada”.

Luis Angel “Pelé” Zuñiga tiene alrededor de ocho años que dejó de jugar futbol profesional, sin embargo, luego de conquistar campeonatos en diversas ligas del municipio ha comenzado a cosechar importantes logros en torneos importantes como Los Soles y Potosí.

Dentro del torneo Agustín Alonso que se juega en Cuernavaca ha llegado hasta octavos, dentro del Torneo del Aguacate que se juega en Michoacán ha sido subcampeón al igual que en Copa Mariachi de Guadalajara.

Así también ha participado en torneos regionales que buscan posicionarse como Interbarrios e Intersemanal.

Para terminar comentó, “dentro de la más reciente edición del Torneo de Los Soles una lesión me impidió rendir al cien, ahora ya estaba listo al grado de participar a tope en la obtención del campeonato.