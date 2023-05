Luis Ángel “Pelé” Zúñiga quiere seguir rompiendo metas como futbolista

Luego de quedar campeón hace unos meses dentro de la edición 41 del Torneo de Los Soles, el futbolista salmantino, Luis Angel Zuñiga Morales “Pelé”, se ha convertido en uno de los jugadores más solicitados y requeridos dentro del mundo de la “talacha” de la región, situación que lo tiene contento y con nuevas metas por alcanzar.

Al respecto comenta, “creo estoy haciendo las cosas súper bien, de donde quiera me están hablando, desgraciadamente a veces el tiempo no deja, pero sigo activo, entrenando para ser mejor lo que es en la talacha, actualmente es lo único que estoy haciendo, lo profesional ha quedado aun lado, quiero seguir rompiendo metas y seguir quedando campeón donde quiera que me hablen, dejar todo por cada equipo donde esté”.

Luis Angel “Pelé” Zúñiga, uno de los jugadores más solicitados y requeridos en la región.

Luis Angel “Pelé” Zuñiga, luego de quedar campeón por primera vez dentro del Torneo de Los Soles, compitió dentro del torneo de aguacate donde obtuvo un tercer lugar, de ahí paso a disputar la copa Gobernador o Copa Potosina donde quedó subcampeón y de ahí brinco a Querétaro donde actualmente se encuentra disputando la instancia de semifinal dentro de la Liga de la Marquesa.

Paralelamente registra actividad dentro del Torneo Mi Barrio con Loma de Flores/Irapuato y Liga Intersemanal con Deportivo Gutiérrez de Abasolo. Así también marcha como líder en Irapuato con el equipo Freseros Providencia JCHA.

Enfatizó, “mi gusto, pasión y romperme la madre por el equipo donde esté es lo que me están dando mucho trabajo que alimenta a mi familia”.

A ello agregó, “ahorita estoy regresando de una lesión que me dejó unas semanas fuera de actividad, creo lo estoy haciendo súper bien con distintos equipos, voy a seguir trabajando para sacar un buen proyecto y buenos campeonatos que es lo que la gente quiere (sic)”.

Por lo pronto, Luis Angel “Pelé” Zuñiga ha vuelto a campeonar dentro de la Liga Salmantina de Futbol, está vez ha conquistado el título de copa con la fusión Constructora MLC/JCHA, escuadra con la cual hace unos meses conquistó por primera vez el torneo de Los Soles.

En la final del torneo de copa de la Liga Salmantina de Futbol, el futbolista salmantino marcó el segundo gol del partido que termino cinco goles a tres a favor de la Constructora MLC/JCHA.

Para terminar señaló, “quiero enviar un saludo al pelón que está en el cielo, está cumpliendo un año de aniversario luctuoso y desde allá me está cuidando, así también a Rey Isaías, ambos fueron buenas personas que desgraciadamente se nos fueron, este título es para ellos; hecho mucho de menos al pelón (Martín Paz), fue un buen amigo, un niño que tenía muchos éxitos, toda una carrera por delante, desgraciadamente se la quitaron al igual que ha Rey (Reinaldo Isaias)”.