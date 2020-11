El “Ardilla” Miranda jugó con Maradona

José Luis “Ardilla” Miranda, es uno de los ex futbolistas mexicanos que tuvieron la fortuna de compartir cancha con el astro argentino Diego Armando Maradona, y recordó que durante un partido de exhibición logró hacerle un túnel al emblemático número 10 de la selección Argentina. “Ardilla” Miranda dijo que en 1998 año en que jugaba para el Club Pachuca, se organizó en la Bella Airosa un torneo internacional de futbol rápido en el que participarían jugadores que vistieron la camiseta de la Selección Argentina y fue como pudo enfrentarse a Maradona, ya que la directiva del equipo le dio oportunidad de participar en el partido de estrellas donde jugó el ícono del futbol argentino y mundial.

El Dato...

“Ardilla” Miranda dijo que fue un privilegio compartir cancha con uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol mundial.

Expresó que aunque su posición para desempeñarse como futbolista era la de portero, en ese partido le tocó jugar como defensa y dijo que gracias a ello fue que pudo realizarle un túnel a Maradona durante el partido de exhibición con lo que mostró ante los futbolistas presentes sus grandes dotes técnicos y futbolísticos.

Te Puede Interesar:

Deportes Maradona, el genio que dejó huella en León





“Como saben yo jugaba como portero y en ese partido de exhibición me dieron la oportunidad como defensa, me tocó marcar a Maradona y en una jugada que me presionó para quitarme el balón le hice un túnel y es una jugada que recuerdo muy bien, son bonitos recuerdos porque me tocó enfrentarme a un astro”.





Dijo que Maradona era una gran persona.





José Luis dijo que aunque fue poco el tiempo que convivió con Diego Armando Maradona pudo conocer un poco de su personalidad y lo consideró como una persona alegre, bromista y que al saber que era el centro de atención siempre se ganó el cariño de las personas que lo rodeaban.

Era una persona muy alegre, sabía que él era el centro de atención, era bromista, contaba muchos chistes, era alegre y ya tratándolo cómo persona era muy sencillo y agradable.