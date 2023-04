Con mi mamá, no: las palabras del Tano Ortiz sobre la pelea en el América contra León

Fernando Ortiz no se quedó callado, el técnico azulcrema no salió a conferencia de prensa por su expulsión tras la bronca que tuvo con Nicolás Larcamón, pero antes de irse del estadio Azteca se detuvo 15 segundos con los medios de comunicación.

“Solo les voy a decir una sola, soy de la idea de que lo que sucede en el campo se queda en el campo, cuando hay un insulto hacia mi mamá, no”, dijo Ortiz, moviendo la cabeza e inmediatamente después se marchó.

Fernando no emitió más palabras. Salió calientito del juego, el empate 2-2 contra León hasta pasó a segundo término por todo lo acontecido en las bancas.

La mamá de Ortiz falleció el 30 de marzo del año pasado, lo que le hayan dicho, le pegó duro.

Peter Thelemaque, auxiliar de Ortiz, ofreció su opinión sobre lo acontecido en las bancas: “Nosotros en un año no habíamos tenido ninguna expulsión, somos un equipo muy disciplinado, Fernando es una persona que difícilmente se molesta, creo que lo que sucedió en las bancas Fer lo que busca es calmar, estaba tratando de calmar la situación y se llevó insultos, por eso es su reacción, es futbol, vamos a pensar en lo que sigue, enfocarnos en el siguiente rival y tener un buen cierre de torneo”.

Sobre el aparente golpe de Fernando Ortiz al esmeralda Lucas Romero, Thelemaque dijo que “desconozco lo que pasó, yo no alcancé a ver esa jugada, es algo que no te puedo responder, quizá ya cuando la analice y tenga el tiempo podemos hablar de eso, la verdad que no estoy enterado”.

¿Qué dijeron en León sobre este tema?

No se necesitó que Nicolás Larcamón estuviera presente en conferencia de prensa para que desde el interior del conjunto esmeralda se levantara la voz, esto luego de lo acontecido con el silbante Fernando Hernández y su agresión sobre Lucas Romero, pero también con las provocaciones que derivaron en un pequeño conato de bronca en la que los entrenadores de León y América se fueron expulsados.

A la comparecencia frente a los medios de comunicación volvió a salir el auxiliar Javier Berges, quien ya lo había hecho en un par de oportunidades después de la roja que el “domador” vio frente a Monterrey en la jornada nueve.

De lo que fue el altercado en bancas entre Larcamón y “El Tano” Ortiz, Berges comentó que “a mí me enseñaron desde chiquito que hay códigos y las cosas de la cancha quedan en la cancha, pero sobre todo que hay que ser humildes, sobre todo cuando ganas, yo me quedo con eso y hay que tener memoria del recorrido que lleva uno en esta carrera como entrenador, como se llega a un lugar y como se planta ahí.

“Nosotros nos reconocemos como tipos intensos, que vivimos los partidos a mil, pero jamás cargamos a alguien, creo que sabemos perder, pero sobre todo ganar, hemos ganado muchos partidos importantes y siempre nos hemos manejado con mucho respeto dentro y fuera de la cancha, es muy fácil ser canchero dentro de la cancha, pero ya no pasa nada, queda ahí”.

Por otra parte, el argentino optó por no ahondar mucho en el tema del juez central, quien le propinó al “Perro” Romero un rodillazo durante la serie de reclamos tras el empate a uno.

“Hablamos un poco entre nosotros y vine para acá, todavía no puedo decir que hablamos mucho, recién hemos recibido las imágenes, pero no puedo decir más de eso. Todo el que forma parte del espectáculo sabe que hay que respetarnos entre todos, sea quien sea, es lo único que puedo hacer mención”, señaló.

