Épico triunfo de salmantino en Festival Olímpico de Box

Heroico resultó el pase a la final del púgil guanajuatense oriundo de Salamanca, Abraham Mendoza Herrera, categoría juvenil 2005 – 2006 semi pesado (80 kg), con dedo fracturado supera al chiapaneco Yael Beltrán en Festival Olímpico de Box 2023.

Un combate donde el pugilista salmantino amarró la medalla de plata, además de avanzar a la final, sin embargo, al no poder pelear por la anhelada presea dorada se quedará con la plata y es que valoración médica a la cual fue sujeta tras la pelea arrojó a manera de diagnóstico fractura de la base del primer metacarpio del pulgar derecho por lo que se encuentra imposibilitado para pelear por el oro.

El séptimo Festival Olímpico de Box se desarrolla del 22 al 27 de Abril en el salón presidentes del hotel Real de Minas Poliforum de la ciudad de León, escenario donde los mejores exponentes juveniles se han dado cita en diversas categorías para pelear por un lugar dentro de la selección nacional juvenil.

En lo que fue la pelea por el pase a la final de la categoría juvenil 2005 – 2006 semi pesado (80 kg), el pugilista salmantino, Abraham Mendoza, sin saber que estaba lesionado dio gran muestra de valentía, arrojó, técnica y táctica ante un muy fuerte contrincante.

Al respecto comenta, “estuvo muy fuerte la pelea, el otro chavo traía con qué, pero la experiencia fue lo que me sacó adelante en esta pelea (sic)”.

En el tercer round, la pelea fue detenida por el juez, y es que desde el segundo round empezaron hacer conteos al chiapaneco, además de ser sometido a constantes revisiones de su nariz.

Sin embargo, no todo era “miel sobre hojuelas” para el boxeador salmantino, quien comentó, “como a mitad del segundo round yo ya quería que acabara la pelea, sentía dolor en el dedo y luego ya no lo sentí, decidí continuar así con el intercambiando puños hasta que pararon la pelea a mi favor, estoy muy contento, sin embargo, no creí se tratara de una lesión que me impidiera pelear por el campeonato y la medalla de oro (sic)”.

De esta manera, Abraham Mendoza, se queda con la plata y con ello consigue su segunda medalla dentro de un Festival Olímpico de Box, anteriormente fue de bronce.

El pugilista salmantino entrena en el Gimnasio Casa de Piedra de San José Ulapa de esta localidad, en diversas ocasiones ha sido campeón estatal rumbo a Juegos CONADE, anteriormente conocida como Olimpiada Nacional, donde este año por primera vez logra llegar a la final del macro regional o pre nacional, quedándose con el subcampeonato ante Jalisco y con ello fuera de la máxima justa deportiva nacional amateur.

Así también ha sido campeón en diversos torneos celebrados en Guanajuato y en otros estados.