Canelo Álvarez: así es la estatua con la que fue inmortalizado en Juanacatlán, Jalisco

En el marco del 124 aniversario del municipio de Juanacatlán, se rindió un reconocimiento al deportista jalisciense y oriundo de dicho lugar, Saúl “Canelo” Álvarez, con una estatua en el malecón.

El acto solemne se llevó a cabo en presencia del Presidente Municipal de Juanacatlán, Licenciado Francisco de la Cerda Suárez, así como del Secretario General del Gobierno del Estado, Enrique Ibarra Pedroza, entre otras personalidades de gobierno, el escultor Sigifredo Islas Álvarez y de habitantes del lugar, quienes le dieron color a la reunión con porras al homenajeado.

Foto: David Tamayo | El Occidental

El “Canelo” regresó a la tierra que lo vio nacer y dónde hizo sus “pininos” cómo boxeador profesional, para recibir el cariño de su gente y el nombramiento de “Hijo distinguido”, con la Cruz de la Fundación del municipio, en manos del Presidente Municipal, Francisco de la Cerda Suárez e instantes después, vino la develación del monumento, creado por el escultor, Sigifredo Islas Álvarez.

Santos Saúl tomó la palabra, se dijo agradecido por este acto y aprovechó para dejar un mensaje de superación a la comunidad juanacatlense.

“Me siento muy orgulloso, es un honor para mí. Gracias a todos los que lo hicieron posible y a mi familia que siempre está apoyándome.

Un día estuve como ustedes, aquí en Juanacatlán, con muchos sueños de ser alguien, de salir adelante, de sacar a mi familia adelante y si yo salí, ustedes también pueden, solo es cuestión de disciplina”, declaró.

“Quise que se viera su gran corazón, pero lo comprimí para que estuviera dentro”: Sigifredo Islas

El artista de la obra, Sigifredo Islas Álvarez, señaló que lo que se buscó es enaltecer la grandeza humana del deportista jalisciense; sin embargo, tuvo que dejar su corazón “dentro”.

Foto: David Tamayo | El Occidental

“En un México donde hacen falta referentes, liderazgo y casos de éxito que nos inspiren, la figura de Saúl ‘Canelo’ Álvarez se representa triunfante con su brazo en alto mostrando su fortaleza.

En ella se muestra su rostro lleno de nobleza y mirada decidida. Representa a aquel niño de Juanacatlán que soñó con triunfar y que regresó para enseñar a quienes lo conocieron, que lo logró y que pasó a la historia a base de golpes y de ganar muchas batallas.

Quise que se viera su gran corazón, pero lo tuve que comprimir para que estuviera ahí dentro y ese gran corazón, es lo que logra su peso en bronce”, estableció el escultor.

Posterior al evento, el pugilista se dirigió a un restaurante cercano, permaneció allí unos minutos y salió en su lujosa camioneta para comprar unas papas caseras a una señora que encontró a su paso y regresar al lugar a compartir el pan y la sal con su familia y amigos.

La estatua está montada sobre una base de cantera con plata, es hecha a base de bronce y tiene una altura de 2.50 metros, llamando poderosamente la atención, el parecido con el deportista.

” Canelo” cumple sueño a “Juanito”

Juan es un pequeño que cursa el sexto de primaria y uno de sus anhelos era el conocer personalmente a su ídolo deportivo, es por ello que se postró a las afueras del lugar, desde las 14:00 horas.

La espera fue larga; sin embargo, valió la pena, pues pasadas las 20:00 horas logró ingresar para estar cerca de su objetivo.

El infante parecía haber logrado su objetivo, pues consigo llevaba un rompecabezas autografiado por la parte trasera; no obstante, la felicidad no fue completa, pues no logró sacarse la foto del recuerdo y que le firmara un pequeño guante.

Fue entonces que el Presidente Municipal de Zapotlanejo y hermano de Álvarez Barragán, Gonzálo Álvarez, se enteró y le dio nueva entrada al niño, regresándole la ilusión y sonrisa a su rostro.