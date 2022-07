La estrella del atletismo, Moh Fara, revela haber sido víctima de tráfico ilegal

Mo Farah, rey de las pistas de atletismo, ennoblecido por la reina de Inglaterra por sus hazañas olímpicas, reveló en un documental haber llegado ilegalmente a Gran Bretaña con una identidad falsa, para después ser forzado a trabajar como empleado doméstico en una familia.

"La verdad, es no soy el que ustedes creen. La mayoría de la gente me conoce con el nombre de Mo Farah, pero esa no es la realidad. Fui separado de mi madre, y traído al Reino Unido ilegalmente bajo el nombre de otro niño llamado Mohamed Farah", explica el cuadruple campeón olímpico en una entrevista que será difundida el miércoles en la BBC.

Farah, que tiene en la actualidad 39 años, cuenta en esta entrevista haber recibido el nombre de Mohamed Farah por parte de una mujer que le hizo venir al Reino Unido, explicándole que se uniría a familiares desde Yibuti, país de África Oriental, cuando tenía nueve años.

El atleta, que logró un doblete de triunfos en 5.000 m/10.000 metros en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012 y en los de Rio en 2016, desvela que se llama en realidad Hussein Abdi Kahin. Su padre fue asesinado en Somalia cuando él tenía cuatro años.

El atleta explicó que su familia vive en la región separatista de Somalilandia. Foto: AFP

Su madre y sus dos hermanos viven en la región separatista de Somalilandia, no reconocida por la comunidad internacional.

"La verdad es que nací en Somalilandia, al norte de Somalia, con el nombre de Hussein Abdi Kahin. Pese a lo que he dicho en el pasado, mis padres nunca vivieron en el Reino Unido", añade Farah.

Obligado a limpiar casas para poder comer

Hasta ahora, había contado que había nacido en Mogadiscio, capital de Somalia, y había llegado a Gran Bretaña en 1993 a la edad de 10 años con su madre y dos de sus hermanos para unirse a su padre informático.

A su llegada al país, la mujer que lo acompañaba se hizo con el papel en el que figuraba la dirección de sus familiares, "lo rompió y lo tiró a la basura", relata Farah. "En ese momento, me di cuenta que tendría problemas".

Farah, primer británico en ganar cuatro títulos olímpicos en atletismo, cuenta también haber sido obligado a limpiar la casa y a cuidar a otros niños en una familia británica si quería tener para comer, además de recibir amenazas en donde le dijeron que si guardaba silencio podría ver a su familia de nuevo.

"Muchas veces, me encerraba en el baño y lloraba", confió.

Autoridades británicas ya investigan

La policía británica abrió una investigación sobre las revelaciones del atleta Mo Farah, según las cuales fue víctima de tráfico de niños para entrar en Gran Bretaña, cuando tenía menos de diez años.

"Estamos al corriente de las informaciones en la prensa sobre Sir Mo Farah", declaró en un comunicado el departamento de la policía de Londres (MPS).

"Ninguna señal ha sido transmitida al MPS por el momento. Agentes especializados han abierto una investigación y examinan todas las informaciones disponibles", añade la misma fuente.

Farah recibió la ayuda de su profesor de educación física en la escuela, Alan Watkinson, para obtener la nacionalidad británica, utilizando el nombre que le había dado la mujer que había organizado su llegada al país.

El gobierno británico había dado el miércoles garantías al atleta de que no sería desposeído de su nacionalidad británica, siendo calificado por su portavoz como héroe deportivo.









