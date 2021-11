Diego Silveti viene por el triunfo

´´Voy por el triunfo´´, fueron palabras muy claras que expreso el matador Diego Silveti con una sensación de alegría total por tener la oportunidad de volver a vestirse de luces en su casa, estando listo para participar en lo que será la corrida que conmemora 80 años de existencia de la Plaza de Toros Revolución, a celebrarse el próximo sábado 20 de noviembre.

El matador lleva el estandarte de una gran dinastía de toreros de nuestros país, la Silveti, y ha respondido con creces, portando con mucho honor y orgullo el apellido que hicieron grande sus antepasados, respondiendo al reto ya que le toco cargar con todos los triunfos de su padre, tío, abuelo y bisabuelo, y ha logrado que el legado siga creciendo.

Tras una pausa muy larga, hace algunos meses tuvo la oportunidad de volver a las plazas, aunque durante el encierro con motivo de la pandemia, nunca dejo de entrenar: ´´Vivimos un momento muy complicado con motivo de la pandemia, casi dos años sin actividad que afecto a todo el mundo, no solamente a la tauromaquia, aunque no dejamos de prepararnos, buscamos la forma de entrenar, salíamos al campo, hicimos mucho toreo de sala, pero no es igual a estar en la plaza de toros´´.

Agregó; ´´estoy feliz por hacer lo que me gusta, lo que tanto me apasiona, me encuentro listo para regresar a Irapuato vestido de luces y participar en un festejo muy relevante como será la conmemoración de los 80 años de la Plaza de Toros Revolución´´.





Motivado por los triunfos recientes, Diego Silveti quiere vencer en su tierra.





Viene a mostrar su arte en espera del apoyo no solamente de sus paisanos, de los aficionados a la fiesta brava de todo el centro del país, confiado en que se va a tener una gran corrida ya que el cartel que se va a presentar es de lujo, ya que le toca alternar con otros consagrados como Joselito Adame, Octavio García ´´El Payo´´, así como viene un joven que quiere trascender como el ´´Galo´´ André Lagravere.

´´Espero que la gente responsa, que nos acompañe, la plaza de Toros cumple 80 años de existencia y yo voy a ir a entregarme al máximo´´, indico el matador, quien viene sumamente motivado luego de que ha logrado triunfos relevantes en Monterrey, León, Atizapan, entre otras, además de salir a hombres apenas la noche del 2 de noviembre en la corrida del Día de Muertos celebrada en Morelia, siendo uno de los grandes triunfadores.

El matador recuerda dos de sus grandes apariciones en la Plaza de Toros Revolución, una de ellas el día del debut junto al Zotoluco y el Capea, otra cuando le toco indultar un toro de Begoña, la ganadería que va a mandar los astados para la corrida del 20 de noviembre, de nombre Acertivo, aunque también vivió momentos importantes cuando le toco acompañar a los festejos a sus señor padre, David Silveti.

Viene a expresar todo su arte como torero, va a estar presente el 13 de noviembre en Tlaxcala, espera triunfar en Irapuato, para luego estar en Guadalajara, Tijuana y la Plaza México, ya que uno de los objetivos para el año siguiente es hacer una gira por el extranjero para seguir llevando toda su calidad como matador por el mundo.