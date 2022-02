Diego Silveti dispuesto a celebrar a lo grande en León

León, Guanajuato.-.- En plena celebración, a una década de haber confirmado su alternativa, Diego Silveti regresa al coso La Luz de León, un escenario que le sienta de maravilla y en donde ha bordado tardes memorables como aquella del 3 de febrero de 2018 cuando indultó a “Mezquite”, un noble burel de la ganadería de Bernaldo de Quirós.

“Feliz de volver a esta feria, que después de dos años por la pandemia no habíamos podido participar, de las ferias más importantes del país, es como torear en casa, hay un dicho de que nadie es profeta en su tierra pero conmigo se rompe esa frase, acá me siento muy querido, he tenido los triunfos más importantes de mi carrera, corté rabos, he indultado toros, salí en hombros y he sido participe de esta feria ocho años ininterrumpidos hasta que entró la pandemia, así que ahora hay que cerrar un serial donde ha habido triunfos importantes, una gran respuesta del público y para mí es un compromiso y una ilusión tremenda”, manifestó el diestro de dinastía en charla exclusiva con El Sol de León.

El serial taurino de la capital del cuero y calzado llega a su conclusión este sábado y por ello el hijo del “Rey David”, al igual que el queretano Octavio García “El Payo” y el aguascalentense Luis David Adame, buscarán ponerle un cerrojazo con broche de oro y muy del gusto de los aficionados a la fiesta brava en el Bajío.

“Esta la presión y el compromiso de cerrar la feria, de que el público vaya, creo que toda la atención se centrará en esa corrida porque ya no hay palenque, ya no hay velaría, no hay futbol, entonces el público tiene la ilusión este fin de semana de ver toros. Es un cartel muy interesante, tres toreros mexicanos que hemos triunfado en esta plaza, en España, en Sudamérica, en la Plaza México, somos toreros de la zona por así decirlo y eso despierta una gran expectativa, desde luego la presión de saber que ya ha habido triunfos importantes en semanas pasadas como los de Diego San Román, el de Valadez, “El Juli”, “El Zapata” y eso mete un poquito de presión porque uno no se quiere quedar atrás y en mi caso al ser mi tierra no quiero defraudar a mis paisanos”.

UN SILVETI A PLENO

A lo largo de 10 años, el originario de Irapuato ha demostrado su valía en los ruedos, ha sido digno de llevar un apellido que pesa y en serio dentro de la tauromaquia. Hoy, Diego Silveti se dijo en su mejor versión, la de un torero enfocado, maduro y comprometido en agradarle a toda esa gente que lo ha acompañado desde sus inicios.

“Me veo ahorita más maduro, ya la presión por triunfar a toda costa no es algo que este en mi vocabulario o en mi mente, lo que si está es esa sensación de quererme entregar al público y de que vean un torero con mayor profundidad, mayor reposo, la pandemia me ayudó a asentarme, valorar que cosas se han hecho mal, que cosas se hicieron bien y regresar a León me llena de motivación y confianza para seguir en buen camino”.

En este 2022, Silveti tiene como meta “seguir evolucionando, estoy pasando un gran momento en lo personal, son ya 10 años de alternativa, como ser humano soy una persona plena, ahora con familia, eso te hace cambiar las expectativas, pero también le está ayudando mucho a mi toreo, obviamente quiero triunfar con fuerza, mantenerme en los puestos de arriba del escalafón e ir de a poco asentándome cada vez más”.

La feria leonesa significará la primera del año para el guanajuatense, quien está a la espera de poder confirmar fechas en otros seriales de igual envergadura como lo son Aguascalientes, Texcoco y San Luis Potosí.

El Evento

Feria Taurina León 2022

Cuarta Corrida

Fecha: 12 de Febrero

Hora: 17:00

Lugar: Plaza de Toros la Luz

Cartel: Diego Silveti

Octavio García “El Payo”

Luis David Adame

Toros: 6 Villa Carmela 6





Su Ficha

Nombre: Diego Silveti Del Bosque

Lugar de Origen: Irapuato, Guanajuato

Fecha de Nacimiento: 24 de Septiembre de 1985

Edad: 36 Años

Debut: 26 de Agosto de 2009 (Casavieja, España)

Alternativa: 12 de Agosto de 2011 (Gijón, España)

Confirmación: 24 de Mayo de 2012