Derrochan talento los integrantes de Moo Du Kwan Salamanca

Salamanca; Gto. En medio de un ambiente emotivo y alegría por nuevo ciclo que comienzan, integrantes de Moo Du Kwan Salamanca fueron objeto de evaluación y retroalimentación por parte de personal proveniente de la Asociación Mexicana Moo Du Kwan que además de reconocer casos de practicantes sobresalientes también promovió de un grado mayor a cuatro de los pupilos del sabonim José Mario Herrera Martínez.

Entrega de certificado que avala como cinta negra primer poom.

A nombre de la Asociación Mexicana Moo Du Kwan, Raúl de la Cruz Medina, cuarto Dan, señaló, “este día los jóvenes han derrochado responsabilidad, disciplina, compromiso y entrega dentro de las actividades que están haciendo, hemos visto avances significativos en el desarrollo de cada uno de ellos, esto como parte dentro de esta formación marcial, donde se vio rotundamente ese pundonor y ganas de salir adelante, y principalmente el entusiasmo y cariño que tiene sobre este arte marcial”.

Enfatizó, “para nosotros la disciplina es la base hacia el puente del éxito, donde los niños, jóvenes y adultos, pueden trabajar su compromiso personal y responsabilidad, además de desarrollar sus destrezas y habilidades”.

Así también destacó la valía e importancia del dojo Moo Du Kwan del sabonim José Mario Herrera, Cinta Negra Séptimo Dan y Cuarto Dan en Bahk Do, con mucha tradición y tiempo en Salamanca (sic)”.

Moo Du Kwan Salamanca con mucha tradición y años de historia en la localidad.

Enfatizó que la formación recibida a través de la misma disciplina deportiva abona al desarrollo armónico a través de lo que es la práctica responsable y permanente de este arte marcial donde emana mucho la seguridad que ellos van a tener en cualquier actividad que pueda presentarse en cualquier área de sus vidas.

A ello agregó, “estos espacios son áreas donde todos estos principios deben permear y después transferirse a las familias de cada uno en aras de cambiar la parte social de la comunidad donde se encuentre enclavada y así aportar gente de bien a la sociedad”.

Además, señaló “siempre lo hemos dicho, somos la familia MDK donde tenemos que vernos como tales, tenemos que apoyarnos y ser muy empáticos, en estos tiempos necesitamos unidad para poder llevar objetivos comunes y principalmente a través de principios y valores (sic)”.

Satisfacción en el rostro de los examinados tras ser evaluados por el sinodal.

En relación a deliberación realizada previo a comunicar elementos conclusivos de la evaluación comentó, “de acuerdo a nuestro programa de enseñanza están establecidas ciertas técnicas, la manera en cómo hacerlos y de acuerdo a nuestros criterios este día el examen ha sido de buen nivel donde los alumnos derrocharon entusiasmo disciplina y anhelo, pero sobre todo gusto por hacer las cosas”.

Así también señaló, “cuatro alumnos de este doyang de salamanca me vi en la oportunidad, porque eso me faculta mi propia organización de poder darles a ellos un grado mayor tomando en cuenta además de la parte técnica, la seguridad, fuerza, el hito y principalmente la manera en como se conducen o como realizan las actividades, esas partes me llevaron a otorgarles un grado mayor”.

Entre los chicos promovido un grado mayor se encontró Raúl Alejandro Pereira Ortega, Mauricio Dávalos Capetillo y Alan Osiel Vera Olmedo.

De igual manera sobresalió Julian Nolazco Sierra, Ximena Gómez Granados, Pedro Salvador García Razo y Gabriela Prieto Ramírez.

Dentro de este marco uno de sus integrantes, también recibió su certificado con validez en todo territorio nacional que lo acredita como cinta negra primer poom ya que cumplió con parte de los requisitos como lo marca nuestra institución por haber cumplido este día con su examen parcial.

Para el desarrollo de la evaluación asistió en calidad de invitado de honor, Fernando Michelle Retolaza, Séptimo Dan, ex alumno del sabonim, José Mario Herrera.