Definen selectivo municipal de Squash rumbo a Juegos Nacionales CONADE 2024

Salamanca; Gto. Un total de 15 deportistas salmantinos formarán parte del selectivo municipal de Squash que competirán rumbo a Juegos Nacionales CONADE 2024, la eliminatoria o torneo estatal infantil y juvenil 14 y menores, Sub 17 y Sub 19 varonil y femenil se disputará el 16 de Diciembre en la Unidad Deportiva Sur “Luis H. Ducoing” de esta localidad.

El selectivo municipal se realizó en las instalaciones de la Unidad Deportiva Sur de Salamanca.

El selectivo municipal se llevó a cabo con nutrida participación de deportistas salmantinos que practican este deporte, entre los cuales se encontraron cinco atletas que ya han representado a Guanajuato dentro de la máxima justa deportiva nacional y tres de ellos medallistas en Juegos Nacionales CONADE.

De acuerdo a resultados arrojados por el selectivo municipal los elegidos para formar parte del selectivo municipal son: Aneth Denisse Botello Escamilla, Valentina Aguilar Soto, Emiliano Rosales Quintal, Zarek Guadalupe Prieto Martínez, Guillermo Flores García, Juan Pablo Martínez Martínez, Eduardo Martínez Martínez y Jesús Yohavi Cordova Onofre, todos ellos en la categoría Sub 14 (2010 – 2011).

Los enfrentamientos definieron a los elegidos para formar parte del selectivo municipal.

En la categoría Sub 17 (2008 – 2009) 15 – 16 años se encuentra Vitto Eduardo Rangel Fortuna y Leonardo Torres Cisneros.

Y en la categoría Sub 19 Sub 19 (2006 – 2007) 17 – 18 años se enlista a Ainara Gutiérrez Pérez, Ana Karen Alfaro Martínez, Juan Francisco Casado Anguiano, Diego André Rangel Fortuna y Juan Pablo Valenzuela Tovar.

Ahora todos ellos bajo la tutela de Luis Alberto Quintal Romo iniciarán preparación de cara a la eliminatoria estatal a realizarse el 16 de Diciembre en la Unidad Deportiva Sur, de esta localidad.

Entre los atletas elegidos para conformar el selectivo municipal se encuentran medallistas de ediciones anteriores de los Juegos Nacionales CONADE como es el caso de Aneth Denisse Botello Escamilla (Sub 14), Ainara Gutiérrez Pérez (Sub 19) y Ana Karen Alfaro Martínez (Sub 19).