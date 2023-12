De la recreación a la competencia, Maximiliano Mena hace click con el paratletismo

Salamanca; Gto. Con trabajo de gimnasio se fortalece el medallista de plata dentro de los Juegos Paranacionales 2023, Maximiliano Mena Amador, paratleta guanajuatense de origen salmantino que ha hecho click con el deporte adaptado, de la diversión y recreación encontrada en juegos de pasatiempo pasó al ámbito competitivo en pruebas de campo, ahora tiene como objetivo alcanzar lo más alto del podio a nivel nacional.

Actualmente realiza trabajo de gimnasio a efecto de fortalecer su cuerpo para el nuevo proceso de Juegos Paranacionales CONADE.

Es un lanzador en banco de jabalina, disco e impulso de bala

Maximiliano Mena desde el mes de Marzo del presente año comenzó a entrenar dentro del deporte adaptado, actualmente se encuentra en receso, sin embargo, durante esta pausa con el apoyo de su familia y por sugerencia de su entrenador en Deporte Adaptado decidió ingresar al gimnasio donde busca fortalecer su cuerpo para lo que será el nuevo proceso de Juegos Paranacionales CONADE 2024.

Dentro de lo que fue su primer proceso de Juegos Paranacionales CONADE, el para atleta salmantino se colgó doblete de plata para el estado de Guanajuato, lo hizo en la prueba de lanzamiento de jabalina e impulso de bala.

Con nuevas expectativas el para atleta salmantino se prepara para nuevo proceso de Juegos Paranacionales CONADE.

Hace siete meses, Maximiliano Mena, recibió invitación para sumarse al proyecto de Deporte Adaptado, una vez presente en el campo de entrenamiento de la Unidad Deportiva Norte fue evaluado, cumplió con todas las características para ser un lanzador en banco.

Maximiliano no dudo en formar parte del deporte adaptado

Al respeto recuerda, “estaba jugando en recórcholis cuando el entrenador se acercó y me dijo, estuve viendo como lanzas, te quiero invitar a que entrenes con nosotros para representar a Salamanca y Guanajuato dentro de los Juegos Paranacionales CONADE”.

En compañía de su mamá, Brenda Gabriela Amador Zamora, el medallista de plata en Juegos Paranacionales CONADE 2023 abundó, “la decisión de formar parte del deporte adaptado surge ese domingo familiar que estaba jugando en recórcholis, el desafío consistía en tumbar los payasitos con unos costalitos, estaba con su hermana y el entrenador en deporte adaptado andaba ahí ese día, vio las aptitudes de Maximiliano y realizó la invitación para ver si había la posibilidad de prepararse para ganarse un lugar”.

El medallista de plata inmediatamente acepto, “siempre es así, a todo dice que si, nunca se niega la oportunidad de experimentar nada, un día después su hermana se puso en contacto con el entrenador e inmediatamente nos dio una cita y lo llevamos con los documentos solicitados, y así empezó con los entrenamientos, nunca dudo en ser parte del equipo”.

A partir de ese momento el apoyo de la familia ha sido al 100%, nunca ha faltado a sus entrenamientos, como familia se apegaron a las indicaciones que daba el entrenador, querían ver feliz como siempre a Maximiliano, él nunca ha defraudado, esta vez respondió con doblete de plata.

Al respecto su mamá comenta, “estas dos medallas me ponen un poco sentimental, es un orgullo que me hijo haya podido llegar tan lejos, verlo realizarse y cumplir sus objetivos es lo máximo para mí, no solo para mí sino también para cualquier mamá ver realizar a sus hijos de esa manera, y más bajo la situación y cuestión de la carencia o deficiencia corporal”.

Los Juegos Nacionales CONADE 2023 fueron su primera experiencia a nivel competitivo, él iba a conocer personas, a divertirse y aprender, lo tomó como una actividad lúdica, a eso estaba acostumbrado.

El para atleta salmantino con nuevas expectativas deportivas

El para atleta salmantino de 14 años de edad es el menor de tres hermanos, todos ellos le apoyan, de antemano saben que quiere seguir esforzándose, las cosas ya no las ve como en un principio, ahora tiene expectativas en ese sentido, ganar la medalla de oro a nivel nacional.

Paralelamente a sus entrenamientos de para atletismo y gimnasio participa en otras actividades como cartonería, alfabetización, electricidad, artes, pintura y repostería.

Así también a partir del mes de Agosto retoma su educación escolarizada con estudios del nivel medio superior, esto luego de hacer un paréntesis en su formación básica por cuestiones de su salud.

Por lo pronto, en lo que comienza nuevo proceso rumbo a Juegos Paranacionales CONADE busca fortalecer su cuerpo en el gimnasio donde se ha sentido a gusto bajo la instrucción de Willy Millán, “estoy viniendo cada tercer día, me siento a gusto, en ocasiones un poco adolorido, vengo como hora y media, hago mancuernas y bajo su orientación utilizo diversos aparatos que me ayuden a mejorar mis lanzamientos (sic)”.

La mamá de Maximiliano Mena conminó al gobierno a dar un mayor seguimiento a los atletas convencionales y no convencionales, así también invitó a los padres de familia a dar ese voto de confianza y seguridad a los hijos, que crean en ellos, mientras que a todos los niños y niñas que sigan sus sueños, nunca desistan y persistan.

Para terminar, señaló que “no hay nada imposible cuando se quieren las cosas, se busca de una manera y de otra, los sueños de nuestros hijos siempre se puedan lograr con el apoyo de uno como papá o mamá”.