Chango gol, el arte de divertir, entretener y ganarse el respeto del público

El regreso del equipo Petroleros de Salamanca al Futbol Profesional, volvió a dar vida a un personaje tan querido y reconocido por la afición, el Chango gol, imagen icónica del Club que se ha ganado la admiración y el respeto del público a lo largo de 23 años de historia, además de inspirar nuevas generaciones como Petrolerito Negro, nuevo aficionado y personaje dispuesto apoyar partido a partido a la escuadra de la capital petrolera del bajío.

Reviven a Chango gol con regreso de Petroleros de Salamanca

“No te voy a negar que al principio sentí nervios, volver a pararme frente a la afición y a pesar de que la gente tiene un cariño a Chango gol, no sabía si iba a volver a causar el mismo impacto y admiración de la afición, me motivó el saber que ahora tenía nuevamente la oportunidad y poderme mostrar a las nuevas generaciones que tal vez sus padres conocieron a este personaje, cuando ellos eran pequeños” destacó Juan José González Quintanilla.

Juan José González, por más de dos décadas ha dado vida a la botarga del Chango, imagen emblemática e icónica de los Petroleros de Salamanca en disciplinas deportivas como el basquetbol, futbol y béisbol profesional.

Enfatizó, “me siento satisfecho de haber tomado la decisión correcta, pues la aceptación del público a través de estos 23 años de historia sigue siendo de cariño y admiración, esto me motiva a seguir dando lo mejor de Chango gol”.

La imagen icónica del Chango gol ha vuelto a tomar auge, gracias a la pasión, el atrevimiento, creatividad, tenacidad y capacidad de improvisación con la cual Juan José González da vida a la botarga del Chango gol.

Al respecto comenta, “este regreso del equipo Petroleros Salamanca al futbol profesional representa para Chango gol la oportunidad de volver a tener ese contacto con las personas, está volviendo a recibir las muestras de cariño por parte de la afición, la gente no se olvidó de él, ha sido mucha la emoción y adrenalina de volver a dar vida a un personaje tan querido y reconocido por la afición petrolera”.

En relación a como se dio el acercamiento a la nueva directiva del equipo Petroleros Salamanca para cristalizar el regreso del Chango gol señaló, “el encargado de relaciones públicas del anterior equipo de Petroleros de Salamanca, Leobardo Aguilar, se puso en contacto conmigo, estaba en pláticas con la directiva y me preguntó que si quería volver revivir a Chango gol y por supuesto le dije que sí”.

En cuanto a su nueva experiencia vivida como Chango gol destacó, “me doy cuenta que la Federación Mexicana de futbol se ha dado a la tarea de engrandecer y exigir más calidad a los antiguos equipos de la segunda división con el nuevo concepto de Liga Premier; en cuanto al equipo Chango gol sigue teniendo la misma empatía y respeto jugador-mascota, así también tiene un lugar especial en el vestidor del equipo Petroleros de Salamanca y en el corazón de la afición, especialmente de los chiquitines, como en su tiempo Roberto -Piojo- Alvarado, Raúl Antonio Vidal, Alice Soto y Natalia Muñoz -Yaya- que se divertían en el mítico sección 24 y en ocasiones pasaron a la cancha de la mano de Chango gol”.

El Chango gol ha inspirado nuevas generaciones, como ha sido el caso de Petrolerito Negro.

Así también, Chango gol se ha convertido en fuente de inspiración para nuevas generaciones como es el caso de Petrolerito Negro, un niño de ocho años que se encuentra dispuesto apoyar y arengar con su estilo propio a la afición salmantina en apoyo al equipo Petroleros de Salamanca.

Al respecto Juan José González comenta, “se siente bien, se siente bonito saber que el impacto que Chango gol causó y sigue causando entre la gente sirva de motivación a nuevos personajes que tienen el mismo compromiso y encomienda con el público: divertirse, entretener y ganarse la admiración y respeto del público”.

En ese sentido, Chango gol, durante los partidos de local del equipo Petroleros Salamanca de Liga Premier Serie A se ha dado a la tarea de orientar y realizar sus recorridos por todo el estadio Olímpico de la Sección 24 acompañado de Petrolerito Negro.

Chango gol sigue surcando los aires del Olímpico Sección 24

Chango gol ha vuelto a tomar auge con el equipo de futbol profesional, Petroleros de Salamanca.

Fiel a su estilo, Chango gol, sigue arrancando la mirada y el aplauso de pequeños y grandes, mantiene como parte importante de su rutina y show, columpiarse y deslizarse por soga amarrada a estructura metálica que cubre la zona del graderío que tiene butacas.

Las personas que acuden al estadio no pierden la oportunidad de tomarse la postal con el Chango gol, además de inmortalizar su show con grabación de video sobre el momento en que el icónico personaje se cuelga de la soga y surca el cielo del Estadio Olímpico de la Sección 24.

En medio de este reencuentro que ha tenido con el equipo Petroleros Salamanca, la emblemática botarga ataviada del jersey del equipo pide a la directiva sepa aprovechar la imagen icónica del Chango gol para seguir sumando cariño, empatía, admiración y respeto no solamente con la afición local, sino también establecer un ambiente pacífico con la afición de los equipos visitantes, como se vio en el encuentro contra los Freseros de Irapuato en el Estadio Sergio León Chávez.

Así también pide al cuerpo técnico de gran experiencia, saber aprovechar las cualidades de cada uno de los jugadores para tener mejores resultados y salir de la mala racha por la cual el equipo atraviesa en estos momentos.

A los jugadores del equipo Petroleros de Salamanca les invita a dar su mejor desempeño, que pongan todo el corazón, fuerza y coraje en la cancha, puesto que, si ya estuvieron peleando el primer puesto en la tabla general durante la primera vuelta de la temporada en curso, lo pueden volver a lograr.

Al cuerpo técnico y jugadores, trabajar un poco más en la contundencia, “hay mucha llegada en la portería contraria, pero hace falta el gol”.

De igual manera comentó que, posiblemente para el encuentro contra Reboceros de la Piedad La Piedad realizará el viaje al Estadio “Juan N. López”, escenario al cual llegó la antigua franquicia de Petroleros Salamanca de Primera A y en el cual la mascota petrolera Chango gol también participó

Sus inicios se remontan al basquetbol profesional

Los inicios de Chango gol se remontan a su participación como animador del equipo de Basquetbol Profesional.

Con respecto a sus inicios como botarga recuerda, “me gustaba ir a los juegos del Circuito Mexicano de Baloncesto (CIMEBA) a ver los Petroleros de Salamanca al Gimnasio Lázaro Cárdenas, notaba que les hacía falta algo, esa sal y pimienta para que fuera redondo el espectáculo, junto con la directiva nace la idea de tener una propia botarga, el Chango”.

En aquel entonces, aproximadamente entre el 2002 – 2003, Juan José González se acercó a las personas encargadas del proyecto Petroleros de Salamanca, entre ellas Leobardo Aguilar, responsable del área de relaciones públicas, planteó la posibilidad de hacer algo para animar al equipo del CIMEBA, “de él recibí mucho apoyo, así como de los directivos del equipo, con Leo se decidió el personaje, los primeros bosquejos fueron de un muñeco vestido de trabajador petrolero, sin embargo, él buscaba algo más divertido y atractivo, surgiendo la idea del Chango, quedando finalmente éste como mascota del equipo”.

Además recordó, “el primer traje fue hechizo o casero, se consiguió en una tienda de disfraces que estaba ubicado frente al tempo del Sagrado Corazón, la directiva dio la confianza y creyó en el personaje e invirtió (sic)”.

La presentación del Chango como mascota del equipo se dio sobre la marcha de la temporada, “las porristas formaron dos filas de frente, primero fueron presentados los jugadores, luego los reflectores y luces se apagaron, entonces sí, a manera de sorpresa fue presentada la nueva mascota de los Petroleros de Salamanca”.

Algunas de las rutinas que realizaba como animador del equipo era rodar hacia abajo por las gradas, fingiendo que se había resbalado; cruzaba la cancha corriendo cuando el juego estaba del otro lado; se mezclaba entre la porra contraria; al medio tiempo se ayudaba de un botador hecho por él y desde el cual se impulsaba para clavar el balón en el aro e incluso entre cada cuarto del partido le daba por subir al tablero y ponerse de pie en las alturas.

Gracias a sus años de infancia dentro del pentatlón aprendió a realizar varios saltos, piruetas y acrobacias que eran todo un deleite para la afición, “realizaba el salto del tigre, vuelta en el aire, salto de campana, entre otros giros, con ello buscaba despertar el interés de la gente, aunque no era fácil por el traje, solo veía por unos agujeritos (zic)”.

Así también comenzó a interactuar con la afición, jugadores, edecanes y botargas de los patrocinadores, volviéndose una sensación gracias a su trabajo, carisma y forma única de llevar puesta la botarga del Chango.

Rebautizado como Chango gol en futbol profesional

Chango gol interactuando al medio tiempo con botargas de otros equipos o patrocinadores.

Aún y no terminaba la temporada del basquetbol profesional, cuando el equipo de Futbol Petroleros de Salamanca de Segunda División ya quería tener al Chango como mascota en sus juegos de local.

Su paso del basquetbol al futbol profesional, se dio con una experiencia que le obligó aprender a hacer todo de nuevo, comprendió que la afición no era igual y que debía tener precaución al momento de realizar sus rutinas.

En su primer partido como animador del equipo Petroleros de Salamanca de Futbol recibió una golpiza por parte de los seguidores del equipo Querétaro, “en mi primer partido en la Sección 24 había en las gradas dos bandas o cintas amarillas que decían precaución, era la zona de la barra visitante, se me hizo fácil cruzar pensando que nada me iba a pasar al estar en mi estadio, con mi equipo y afición, sin embargo, tras caminar unos pasos me comenzó a llover de todo, me dieron patadas y trancazos, afortunadamente la botarga estaba acolchonada por dentro, solo sentía empujones, me cubría de la cara que era la zona más frágil del traje, pensé en tirarme a la fosa para salir de ahí, me di cuenta que no podía seguir metido allí, afortunadamente un policía me ayudó a salir de esa zona”.

A pesar del mal momento vivido, Juan José González, no pensó en dejar la botarga, “siempre me han gustado los retos, no me gusta quedarme quieto, ni rendirme a la primera, así que seguí portando la botarga del Chango”.

Con el paso del tiempo comenzó a dar a conocer su personaje como el Chango que traía puestas una tanga de hilo dental o con figuras debajo del short, misma que utilizaba para divertir con su rutina de stripties.

Cuando llegó el equipo de Primera A del Futbol Profesional se metió más producción y dinámicas, con pura pantomima enseñó a la gente a decir aquello que él quería en apoyo al equipo.

En los partidos contra el Irapuato llegó a llevar un frasco grande de vidrio con mermelada, misma que derramaba sobre su vestimenta o de repente agarraba una cerveza y hacía que se la iba a tomar, con el puro movimiento de la mano invitaba a la gente a gritar “toda, toda, toda”.

Además, cuando se percataba que alguna persona se ofendía con sus rutinas se disculpaba sin mascara o llevaba un regalito (souvernir) y se los obsequiaba.

Así también ha sufrido accidentes realizando sus rutinas, “ya tenía practicado bajar de Adelita por el barandal de las gradas, me deslizaba y llegaba hasta el barandal de la fosa donde pegaba un brinco y me descolgaba para caer de pie, un día me falló y me fui hasta dentro de la fosa, con la rodilla me pegué en la barbilla, en ese momento llevaba la lengua de fuera y me mordí muy fuerte, me tuvieron que coser, quedé tirado, todo era oscuridad total, pensé que se me había volteado la máscara, me la quité, poco a poco fui recuperando la claridad de la vista, anduve una semana con la vista mal, no enfocaba bien, gracias al apoyo de los médicos del equipo, cuerpos de emergencia y servicio médico me recuperé, es una de las experiencias que tampoco se le olvida a la gente (sic)”.

Con su show Chango gol acapara las miradas y arranca los aplausos del público.

En otra ocasión por intuición volteó a las gradas, al espacio donde estaban prendiendo un petardo la porra visitante, intuyó que se lo arrojarían, entonces corrió y al toparse con los espectaculares ubicados a los costados de la cancha realizó un salto de tigre quedando aturdido por el estruendo, después de unos segundos de permanecer tirado sobre el césped se levantó empuñando la mano en señal de estar bien, la afición se le entregó.

Con la botarga del Chango gol, también viajó en aquel entonces como parte del equipo, lo hizo para el clásico petrolero contra Tampico Madero.

La última aparición de Juan José González con la botarga de Chango había sido en un partido de béisbol, viéndose obligado a retirarse de manera preventiva por motivos de salud, después vinieron otras personas a cubrir ese vacío hasta que se marchó el equipo Petroleros de Salamanca de Futbol Profesional, convirtiéndose en Reboceros de la Piedad.

Ahora, el inmortalizado con el nombre de Chango gol por medios de comunicación como el ESTO, Periódico Sol de Salamanca, Canal 23 y Fox Sport, sigue surcando los aires del Estadio Olímpico de la Sección 24, a cada paso que da, destila el arte de la diversión y entretención.