Celebran guanajuatenses a su campeón Paralímpico

León, Gto.- Entre porras, aplausos y felicitaciones fue la manera en la que los guanajuatenses reconocieron el triunfo de Jesús Hernández en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, justa en la que obtuvo una presea de oro y dos bronces.

En plática para El Sol de León, 'Chucho' Hernández agradeció las muestras de afecto y reconocimiento que le hizo la gente en cuanto se presentó frente al histórico Teatro Juárez y calles de la Ciudad Patrimonio.

"Es muy bonito este cariño de la gente, estas medallas son para ellos, porque uno va representando al país, a Guanajuato, se extrañó la gente en Tokio, ese ambiente y esa fiesta que hace la gente, por medidas de la pandemia no hubo gente y eso hizo falta, esta vez mi mamá no pudo acompañarme, pero siempre le marcaba terminando cada prueba”, comentó Jesús Hernández.

Durante la justa veraniega, el tritón guanajuatense participó en cinco pruebas y en todas se metió a las finales, para ‘Chucho’ su principal arma fue la confianza en su preparación que le permitió no achicarse ante representantes de potencias como Australia y China.

"Nunca me rajé, a veces yo llegué a sentir que los demás competidores me tenían miedo porque yo llegaba siempre muy seguro de mi preparación y pensaba "Ahuevo, yo aquí no me rajo, vine a chingarle y a darle con todo, siempre me rifó". Meterme entre los mejores países fue asombroso", destacó el triple medallista.

La cosecha de ‘Chucho’ en Tokio 2020 fue de un oro en los 150m combinados y dos bronces en los 200m estilo libre y 50m pecho. Los otros dos eventos en los que fue finalista y terminó en cuarto lugar fueron los 50m estilo libre y 50m espalda.

“Para mí fueron cinco medallas porque esos cuartos lugares fue por décimas, quedé muy cerca. Cada medalla es especial, la medalla de oro fue la 99 para México, el bronce en los 50 libres fue la medalla 300 y la de 200 libres la disfruté porque era mi última prueba, era mi última oportunidad de podio y lo logré”, reconoció Hernández Hernández.

Inspiración

Con su triple éxito en Japón, Jesús Hernández sabe que ahora se erige como un referente del deporte mexicano y como una inspiración para la gente, sobre todo para las personas con alguna discapacidad.

“La base del éxito es vivir al máximo, se la mejor persona en lo que hagas. El miedo existe, te puede paralizar o accionar, pero la base de todo es disfrutar lo que haces”, finalizó ‘Chucho’ Hernández.

Tras finalizar y cumplir el sueño de asistir a Tokio 2020, Jesús Hernández fija su mente en el nuevo ciclo rumbo a los Juegos de París 2024. Durante el recorrido, el triple medallista paralímpico se dejó consentir por transeúntes y turistas que se tomaron fotos y le aplaudieron su desempeño.