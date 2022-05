Bicampeón de goleo en Liga Premier MX refuerzo del Transportes Salamanca

Dispuesto a meter goles a como dé lugar, pero sobre todo a colaborar con el equipo Transportes Salamanca, se dice Leonardo Guzmán Muñoz, Bicampeón de goleo en Serie “A” de la Liga Premier (Segunda División), campeón de Copa MX con Morelia y ascendido a Primera División con Necaxa.

En su palmarés títulos de goleo, Copa MX y Ascenso a Primera División.

Leonardo Guzmán Muñoz proviene de Aguascalientes, recientemente jugó su primer partido con el equipo Transportes Salamanca, “estoy contento de poder estar aquí con la gente que me invitó, ha sido un buen partido con dos equipos muy buenos, bien trabajados, que siempre están peleando campeonatos en el bajío, ha sido un partido que era de un gol o dos, se dio el uno a uno”.

A ello agregó, “esta es la primera vez que me encuentro por acá, no se medió hacer gol pero vamos a seguir trabajando para que pronto se nos den las anotaciones, pero más que nada aportar al equipo”.

Y es que Leonardo Guzmán está acostumbrado a meter goles, camino que espera seguir recorriendo ahora con el equipo Transportes Salamanca.

El jugador provenientes de Aguascalientes juega como delantero, en dos ocasiones ha sido campeón de goleo de la Liga Premier Serie “A”, una en Torneo Apertura 2017 y otra en temporada 2019 – 2020.

“Soy delantero, me ha tocado meter goles de muchas formas, no importa cómo, valen lo mismo y si me toca meter gol como el chanfle finalmente es anotación, cuenta lo mismo y es importante para mí”, aseveró Leonardo Guzmán.

A lo largo de una década ha marcado con diferentes equipos en distintas etapas, sin embargo, a la fecha hay un gol que lo ha marcado por su alto grado de exigencia, “siendo parte del equipo Tepatitlán en partido entre el primero y segundo lugar me toca meter tres anotaciones al sublíder, uno de ellos con un derechazo desde tres cuartos de cancha”.

Así también, Leonardo Guzmán ha sido campeón de Copa MX en Torneo Apertura 2013 con Morelia y en Torneo Apertura 2014 consigue el ascenso MX con el Club Necaxa.

El delantero hidrocálido debutó a los 18 años de edad en Primera División con el equipo Morelia, actualmente tiene 28 años, se encuentra en pláticas con varios equipos de Liga Premier y Ascenso de México, mientras tanto disfruta del futbol como parte del equipo Transportes Salamanca.

Leonardo Guzmán es un canterano del equipo Morelia, escuadra con la cual debutó en el máximo circuito del futbol mexicano. De igual manera ha sido parte de equipos como Estudiantes Tecos, Zacatepec, Inter Playa del Carmen, Tepatitlán, La Piedad y Jaguares Jalisco en Liga del Balompié Mexicano.

De estos diez años como profesional tengo muchos bonitos recuerdos y muchas amistades, ahora estoy disfrutando de otro tipo de partidos, finalmente es futbol, lo disfruto como siempre”.